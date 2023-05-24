Страх, чувство вины и обида. Как распознать токсичных родителей?

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: Токсичность – довольно широкий и не самый научный термин, который в последнее время обрел популярность. Давайте выясним, что на самом деле следует понимать под словосочетанием токсичные родители.

Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Наталья Громова, научный сотрудник отдела психических и поведенческих расстройств, заведующая образовательным центром РНПЦ психического здоровья:

На самом деле, здесь, наверное, все просто – отсутствие родительской компетенции. Нет таких школ сегодня. Кто-то пытается рассказать, как можно, нужно. Но отношения в первую очередь начинаются с двух взрослых. Когда появляется ребенок, добавляется еще одна среда, и здесь нужны определенные знания в детско-родительских отношениях.

Алеся Лакина:

Я понимаю, что это причина токсичности. Что же такое означает сам термин? Что такое токсичность?

Наталья Громова:

Если исходить вообще из русского языка, то значит, там содержится какой-то токсин, который приносит вред. В данном случае отношения. Если говорить про организм, то там будут еще и физические нарушения.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У нас даже возник спор. Мы пришли к выводу, что токсичные все родители. То есть токсичность – это же не значит просто плохо. Есть же гиперопека и то, что они вмешиваются в дела даже с благой целью – это все равно будет токсичность.