«Крайне важно донести правду». Генпрокурор поделился со студентами АУ при Президенте фактами расследования о геноциде

Новости Беларуси. Новыми фактами расследования о геноциде белорусского народа со студентами и преподавателями Академии управления поделился генеральный прокурор Андрей Швед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта информация ляжет в основу третьей книги о коричневой чуме. Она будет посвящена карательным операциям. В ходе работы с архивными документами эксперты установили, что наша страна единственная в мире подверглась всем формам истребления. Это подтверждают и цифры. На территории Беларуси в годы Великой Отечественной было создано более 580 концлагерей, уничтожено порядка 11 тысяч деревень.

Елизавета Радоман, студентка Академии управления при Президенте Беларуси:

Каждое подобное мероприятие – это очередное доказательство того, что память об этих страшных событиях живая, она живет в сердцах каждого из нас в различных фильмах, фотографиях и нашем желании принимать участие в мероприятиях, направленных на сохранение исторической памяти. Конечно, очень ценно, что у нас, у студентов Академии управления, есть возможность получить информацию от высших государственных должностных лиц.

Фото: сайт Генеральной прокуратуры Республики Беларусь

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Для нас крайне важно донести правду. Правду страшную о той войне, о том, как фашисты и их пособники истребляли ни в чем не повинных людей. В первую очередь до школьников, студентов, потому что они наше будущее и они должны знать все, что происходило, чтобы с этой информацией дальше жить и передавать нашим детям и внукам.