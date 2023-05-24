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На коллегии АП говорили о воспитании молодёжи – идеологическая работа не должна быть сведена к формализму

24 мая 2023 12:24
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Новости Беларуси. Идеологическая работа в стране не должна быть сведена к формализму. Игорь Сергеенко во время коллегии Администрации Президента указал на успехи и пробелы в воспитании молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На коллегии АП говорили о воспитании молодёжи – идеологическая работа не должна быть сведена к формализму-1

Тема сегодня актуальна как никогда. Это связано со складывающейся общественно-политической обстановкой. На мировоззрение молодых людей оказывают серьезное влияние интернет-технологии, социальные сети и Telegram-каналы. Информационная сфера порой распространяет данные, которые носят деструктивный, разрушающий характер, провоцируя молодых белорусов на конфликтное и даже преступное поведение. Задача образовательных учреждений – помочь студентам сформировать правильные идеалы и верные цели.  

На коллегии АП говорили о воспитании молодёжи – идеологическая работа не должна быть сведена к формализму-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
В работе с молодежью, тем более воспитательной и идеологической, прежде всего не должно быть формализма. Должна быть четко выстроенная вертикаль, которая занимается осуществлением этой работы в наших учреждениях высшего образования. Кроме всего прочего, еще раз подчеркну, важны не планы (которые тоже должны быть), но их практическая реализация, чтобы она не превращалась в формальный какой-то подход ради галочки – проведение какого-то мероприятия. Очень важно, чтобы у нашей молодежи мы воспитывали патриотизм через эмоциональную сферу, через сопричастность и практические дела, например, по сохранению исторической памяти.  

На коллегии АП говорили о воспитании молодёжи – идеологическая работа не должна быть сведена к формализму-7

C положительным опытом и конкретными примерами успешной работы с молодежью участники коллегии ознакомились на выставке. Она включила в себя методические пособия и наработки вузов в воспитании молодежи, в том числе по деятельности студенческих советов, школ лидерства и волонтерского движения.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Сергеенко # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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