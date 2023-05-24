Тема сегодня актуальна как никогда. Это связано со складывающейся общественно-политической обстановкой. На мировоззрение молодых людей оказывают серьезное влияние интернет-технологии, социальные сети и Telegram-каналы. Информационная сфера порой распространяет данные, которые носят деструктивный, разрушающий характер, провоцируя молодых белорусов на конфликтное и даже преступное поведение. Задача образовательных учреждений – помочь студентам сформировать правильные идеалы и верные цели.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

В работе с молодежью, тем более воспитательной и идеологической, прежде всего не должно быть формализма. Должна быть четко выстроенная вертикаль, которая занимается осуществлением этой работы в наших учреждениях высшего образования. Кроме всего прочего, еще раз подчеркну, важны не планы (которые тоже должны быть), но их практическая реализация, чтобы она не превращалась в формальный какой-то подход ради галочки – проведение какого-то мероприятия. Очень важно, чтобы у нашей молодежи мы воспитывали патриотизм через эмоциональную сферу, через сопричастность и практические дела, например, по сохранению исторической памяти.