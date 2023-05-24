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«Может навредить ребёнку». Как проявляется родительский гиперконтроль?

24 мая 2023 13:57
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Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i». 

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как вы считаете, есть ли какие-то маркеры, которые помогают определить какой-то стиль поведения родителей, которые могут сигнализировать нам о том, что родитель токсичный? 

«Может навредить ребёнку». Как проявляется родительский гиперконтроль?-1

Елена Хиневич, психолог:
Конечно, такие маркеры существуют, и первый из них – это гиперконтроль. Когда родитель контролирует, с кем общается ребенок, в какие секции ему записываться, чем увлекаться, какие ролики смотреть на YouTube. 

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Это неправильно? 

Елена Хиневич:
Мы не будем – мир не черно-белый. Если это действительно то, что может навредить ребенку, то контроль должен быть. Но если мы говорим про увлечения ребенка – записаться на танцы или футбол, то это уже должен решать непосредственно ребенок. 

Наталья Надольская:
Мне кажется, родительство – это идешь по тонкому льду. Потому что шаг влево, наг вправо – ты уже токсичный родитель. 

Страх, чувство вины и обида. Как распознать токсичных родителей – подробнее здесь.

# Психология # общество # Наталья Надольская # Алеся Лакина # Фотофакт

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