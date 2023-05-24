«Может навредить ребёнку». Как проявляется родительский гиперконтроль?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Как вы считаете, есть ли какие-то маркеры, которые помогают определить какой-то стиль поведения родителей, которые могут сигнализировать нам о том, что родитель токсичный?

Сейчас стало популярным выражение «токсичные родители». К сожалению, родительское поведение, основанное на жестком контроле, подавлении и обесценивании, часто встречается в семьях. Сложные отношения между самыми близкими людьми порой провоцируют серьезные проблемы. Случается такое, что родители продолжают опекать своих уже совершеннолетних детей, нарушая все мыслимые границы. О том, какими бывают токсичные отношения и что с этим делать, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Хиневич, психолог:

Конечно, такие маркеры существуют, и первый из них – это гиперконтроль. Когда родитель контролирует, с кем общается ребенок, в какие секции ему записываться, чем увлекаться, какие ролики смотреть на YouTube.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Это неправильно?

Елена Хиневич:

Мы не будем – мир не черно-белый. Если это действительно то, что может навредить ребенку, то контроль должен быть. Но если мы говорим про увлечения ребенка – записаться на танцы или футбол, то это уже должен решать непосредственно ребенок.

Наталья Надольская:

Мне кажется, родительство – это идешь по тонкому льду. Потому что шаг влево, наг вправо – ты уже токсичный родитель.