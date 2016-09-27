Эхо войны: в деревне Шклянниково 73 года назад 27 сентября немцы сожгли заживо 16 человек

Новости Беларуси. Она повторила судьбу Хатыни. В деревне Шкленниково Мядельского района сегодня вспоминали трагедию 73-летней давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 сентября 1943 года немецко-фашистские оккупанты испепелили поселок, сожгли заживо 16 местных жителей.

Полсотни дворов, в каждом – семья: взрослые, дети; у каждого своя жизнь и так уж случилось одна история.

О том, что через их деревню отступают немцы, сельчане узнали 27 сентября.

Кто мог – бежал. Прятались в болотах. Пять дней без еды, воды. Казалось, куда бы хуже. Но дома оставались старики, больные и инвалиды.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Шел 828 день войны... И четвертый – освобождения Беларуси. Деревня Шкленниково (тогда она была партизанской) – 27 сентября 1943 года от нее останется лишь пепелище. 16 мирных сельчан сожгли заживо. Пол, возраст – не пощадили никого. Тех, кто был помоложе, угнали в Германию.

Татьяне Михайловне было три года, когда их семью разлучили: дядю расстреляли, а ее с матерью и братом Мишкой вывезли в Германию.

Вернуться в родное село она сможет лишь спустя два года, этой же порой.

Татьяна Чернявская, жительница деревни Шкленниково:

Там много наших людей было, в Германии. Вот, эти были: все соседи, все-все, людей много. Вернулись – ничего тут не было. Моя земляночка была там.

А напротив тот самый сарай... Взгляд старушки невольно упадет на гумно Руслана Мусины. Вроде, говорит Татьяна Михайловна, оно (его, правда, отстроили уже после войны) и стало местом сожжения и дяди ее, и односельчан.

Под страхом смерти фашисты согнали в него женщин, мужчин, держали всю ночь. На утро расстреливали из автоматов, добивали пистолетными выстрелами. После такой кровавой расправы гитлеровцы просто сожгли Шкленниково.

Бранислава Богуцкая, жительница деревни Шкленниково:

В этот день мы картошку копали. Паутина, тепло, осень. А из-за леса, отсюда 25 километров, пламя было видно.

Деревня была огромная, и вся горела. А вечером всё небо в крови было… ярко было.

Брониславе Михайловне было 10, в тот день она потеряла бабушку – у нее часто отдыхала летом. И ее фамилия, и фамилия дяди Татьяны Михайловны высечены на обелиске.

Ежегодно этим днем здесь собираются родственники, местные жители.

Минута молчания, цветы... Останки павших в братский могиле захоронил один из выживших, когда немцы ушли из деревни.

Анатолий Войнилко, председатель Мядельского районного исполнительного комитета:

Это трагедия не только одной этой деревни, а в целом трагедия всей нашей республики. Только один такой пример, и сегодня у нас проходит митинг. Недалеко здесь деревня Брусы. То же самое, с такой же судьбой.