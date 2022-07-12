Стопроцентный триумф. Лидская школьница набрала 300 баллов по трём предметам ЦТ

Новости Беларуси. Абсолютного максимума по централизованному тестированию достигла выпускница лидской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бильдь сдавала три предмета – и по всем набрала 100 баллов. Плюс у нее средний балл аттестата 10. А значит, поступать абитуриентка будет с результатом 400 баллов. В отделе образования Лидского района говорят, такого стопроцентного триумфа у них еще не было. Сама же Анастасия уверена – это ее важнейший шаг на пути к мечте будущего. О том, как добиться таких результатов, расскажет наш корреспондент Галина Буро.

Анастасия Бильдь, выпускница СШ № 8 Лиды:

Изначально нужно разобраться, что в сайте будет, что я хочу видеть в этом сайте, как должно все работать, чтобы понять, с чем работать.

Так, с нуля она прописала коды для собственного сайта «Книжный клуб», его, кстати, признали лучшим проектом. Еще во время школы Анастасия Бильдь отправилась в Минск, где месяц обучалась в Национальном детском технопарке. Ведь мечтает в будущем стать айтишником. Помогли и знания из художественной школы, и страсть к математике. Университет для поступления выбран, но сначала трудоемкая подготовка к ЦТ. Признается, была нацелена на высокий результат, в итоге сразу три предмета сдала на все 100: физика, математика и белорусский язык.

Анастасия Бильдь:

У меня как раз в этот день день рождения был, и мне пришло 100 баллов. Это подарок такой был, очень приятный. По математике я очень хотела 100, у меня была какая-то уверенность, что я могу написать на 100, а вот по белорусскому уже были сомнения, я была очень рада, когда увидела 100 баллов.

Технический склад ума от отца – он инженер-конструктор, творческая часть от мамы. Трудолюбие и начитанность – отличительные черты. В семье бережно хранят каждую награду дочери: десятки дипломов, премия из Спецфонда Президента, бронза на математической олимпиаде страны, а вот от школы – золотая медаль, и аттестат, где по всем предметам десятки. А значит, в сумме для поступления у девушки 400 баллов из 400 возможных. Спокойна, усидчива и очень добрая – всегда была умна не по годам.

Елена Бильдь, мама Анастасии:

У нее это все с раннего детства. Буквы мы тоже знаем, еще и двух лет не было, как уже тяга вот к этому всему была. А дальше только потихоньку все это развивали. Это трогательно очень и все ее результаты – это большой труд. Эмоции переполняют всю семью – это слезы гордости. А как только Анастасия приехала в родную 8-ю школу Лиды, с порога – поздравления.

Настенька, мы тебя так поздравляем! Спасибо тебе, дорогая, за все, за труд. Ты вообще гордость нашей школы.

Галина Буро, корреспондент:

Весь период обучения в школе Анастасия была отличницей. Про таких говорят – золотой ребенок. Поэтому не случайно ее фотография все годы на доске почета.



Девушка училась в англо-математическом классе. Учителям особенно благодарна за знания и поддержку. А еще мы попросили показать то самое счастливое для нее место за партой.

Анастасия Бильдь:

Это мой кабинет английского языка. И за этой партой я учила два года этот язык. А на других предметах я училась в другом классе. Сидела за второй партой второго ряда. Три стобалльных сертификата у одного человека – такого еще не было за всю историю Лидского района. Да и в целом, этот год выдался урожайным на максимумы: у лидчан семь абсолютных результатов. Заскочить в последний вагон. Что делать, если вы не успели сдать ЦТ по уважительной причине? Подробности здесь.

Наталья Адалевская, начальник отдела общего, среднего и дошкольного образования управления образования Лидского райисполкома:

Из семи результатов три принадлежат выпускнице средней школы № 8 Насте Бильдь. В истории образования Лидчины были такие случаи, когда ребятам удавалось получить два стобалльных сертификата, но этот случай, конечно, уникален для нас. Мы очень гордимся впечатляющим и блестящим результатом Насти.