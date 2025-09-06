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Фестиваль науки стартовал в Ботаническом саду в Минске – вход открыт для всех

06 сентября 2025 08:02
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Инновационные разработки в сфере медицины, экологии, а еще лекции о космосе, интеллектуальных технологиях и настоящие лаборатории. Крупнейшее научно-популярное событие пройдет 6 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль науки стартовал в Ботаническом саду в Минске – вход открыт для всех-2

Фестиваль науки традиционно развернется на центральной аллее Ботанического сада. Каждый год программа масштабного проекта уникальна. На этот раз он соберет более 170 участников из разных стран. Также в рамках фестиваля пройдет выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых», где юные исследователи представят свои проекты в шести различных областях науки.

Фестиваль науки стартовал в Ботаническом саду в Минске – вход открыт для всех-4

Александр Зайцев, заведующий отделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
У нас есть программы и для детей, и для взрослых. И когда они приходят вместе, семейная аудитория, часто мы видим, что там приходят люди и постарше. Узнать новинки, что наука достигла за последнее время. Для нас важно, чтобы и взрослые, и дети немножко больше понимали о науке. Здорово бы было, чтобы люди вдохновлялись наукой, а мы бы тогда их удивляли разными разработками, и это была бы синергия, и мы бы здорово нашу Беларусь продвигали в будущее.

Фестиваль науки состоится уже в седьмой раз. Погрузиться в мир инновационных технологий и экспериментов все желающие смогут сегодня с 11:00 до 19:00.

# Белорусская наука # Фестиваль

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