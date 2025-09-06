Фестиваль науки стартовал в Ботаническом саду в Минске – вход открыт для всех

Инновационные разработки в сфере медицины, экологии, а еще лекции о космосе, интеллектуальных технологиях и настоящие лаборатории. Крупнейшее научно-популярное событие пройдет 6 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационные разработки в сфере медицины, экологии, а еще лекции о космосе, интеллектуальных технологиях и настоящие лаборатории. Крупнейшее научно-популярное событие пройдет 6 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фестиваль науки традиционно развернется на центральной аллее Ботанического сада. Каждый год программа масштабного проекта уникальна. На этот раз он соберет более 170 участников из разных стран. Также в рамках фестиваля пройдет выставка-конкурс «100 инноваций молодых ученых», где юные исследователи представят свои проекты в шести различных областях науки.
Александр Зайцев, заведующий отделом Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:
У нас есть программы и для детей, и для взрослых. И когда они приходят вместе, семейная аудитория, часто мы видим, что там приходят люди и постарше. Узнать новинки, что наука достигла за последнее время. Для нас важно, чтобы и взрослые, и дети немножко больше понимали о науке. Здорово бы было, чтобы люди вдохновлялись наукой, а мы бы тогда их удивляли разными разработками, и это была бы синергия, и мы бы здорово нашу Беларусь продвигали в будущее.
Фестиваль науки состоится уже в седьмой раз. Погрузиться в мир инновационных технологий и экспериментов все желающие смогут сегодня с 11:00 до 19:00.