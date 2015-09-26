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Леонтий Папенок, директор «Минсктранс» – о работе общественного транспорта столицы

26 сентября 2015 16:16
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Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Как всегда, мы обсуждаем разные аспекты столичной жизни. В мегаполисе она не мыслима без мобильности. Каждый день мы торопимся на работу, по другим делам.

В большом городе – большие расстояния. И если нет своей машины, решение задачи доставить нас из пункта А в пункт Б лежит на общественном транспорте. За минимальные деньги мы хотим доехать максимально быстро и  комфортно. Как справляются с этим минские автобусы, троллейбусы и трамваи? И кто следит за тем, чтобы мы в их ожидании как можно меньше времени проводили на остановках?

О качестве, уровне работы общественного транспорта и многом другом поговорим с гостем программы. У нас в студии генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок.

Если вы готовы предложить интересную тему – звоните нам!

Телефоны горячей линии СТВ: 290–66–00 или 1–600–700! 

# общество # Общественный транспорт # Леонтий Папенок

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