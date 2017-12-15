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Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров

15 декабря 2017 12:45
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Новости Беларуси. Век на страже безопасности. Столетний юбилей отмечают органы государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров-1

По случаю этой даты в белорусскую столицу прибыли делегации из 24 стран. С участием иностранных гостей состоялась церемония возложения цветов к стеле «Минск – город-герой».

Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров-4

Участники посетили музей Великой Отечественной войны. К знаковой дате сотрудники музея подготовили тематическую экспозицию, посвященную истории КГБ. 

Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров-7

Валерий Надточаев, ученый секретарь белорусского государственного музея Великой Отечественной войны:
Сто лет – это достаточно большой период и он позволяет оценить как преемственность, так и традиции, которые сложились, которые продолжают жить, и оценить качество.  

Столетие отмечает КГБ Беларуси: как поздравляют юбиляров-10

Задача КГБ не меняется десятилетиями: это защита национальной безопасности страны и народа. Завершится празднование большим концертом, который пройдет 15 декабря во Дворце Республики.

# общество # КГБ Беларуси # Фотофакт # Валерий Надточаев

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