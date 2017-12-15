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В Могилеве открывается новый хирургический корпус областного онкологического диспансера

15 декабря 2017 08:17
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Новости Беларуси. В Могилеве 15 декабря открывается новый хирургический корпус областного онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве открывается новый хирургический корпус областного онкологического диспансера -1

В четырехэтажном здании разместились 8 операционных. На одной территории собран полный комплекс медуслуг, необходимых для оказания специализированной хирургической помощи онкобольным.

В Могилеве открывается новый хирургический корпус областного онкологического диспансера -4

Благодаря новому оборудованию здесь смогут проводить больше операций, повысить их качество и эффективность.

# общество # Медицинское оборудование # Фотофакт # Здоровье

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