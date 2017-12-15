В Могилеве открывается новый хирургический корпус областного онкологического диспансера

Новости Беларуси. В Могилеве 15 декабря открывается новый хирургический корпус областного онкодиспансера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четырехэтажном здании разместились 8 операционных. На одной территории собран полный комплекс медуслуг, необходимых для оказания специализированной хирургической помощи онкобольным.