«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений

Новости Беларуси. Могилевчане – в роли добрых волшебников. Жители города исполняют желания воспитанников социальных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центральный универмаг они приносят игрушки, настольные игры, книги, спортивный инвентарь и канцелярские товары. Одним словом, все то, что обязательно порадует ребят в канун новогодних праздников.

Чего хотят дети – могилевчане узнают в универмаге, здесь установлена елка желаний. На ней вместе с новогодними украшениями развешены открытки с пожеланиями детей. Таким образом белорусы поддерживают благотворительный марафон «Чудеса на Рождество».

Юрий Казначеев, житель Могилева:

Идея замечательная к празднику, к празднику Нового года, когда сбываются все пожелания, когда детки пишут письма. Мне несложно было зайти и купить развивающую игрушку.

Кристина Целобаева, житель Могилева:

Пришла в универмаг и увидела елку симпатичную. Смотрю: здесь девочка просит куклу, почему бы не купить ребенку куклу?

Анжелика Явных, главный специалист Могилевской областной организации БРСМ:

Акцию «Чудеса на Рождество» мы проводим не первый год. Жители города Могилева активно в ней принимают участие, у них действительно добрые сердца, они с радостью несут подарки детям.