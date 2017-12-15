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«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений

15 декабря 2017 10:44
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Новости Беларуси. Могилевчане – в роли добрых волшебников. Жители города исполняют желания воспитанников социальных учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральный универмаг они приносят игрушки, настольные игры, книги, спортивный инвентарь и канцелярские товары. Одним словом, все то, что обязательно порадует ребят в канун новогодних праздников.

«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений-1

Чего хотят дети – могилевчане узнают в универмаге, здесь установлена елка желаний. На ней вместе с новогодними украшениями развешены открытки с пожеланиями детей. Таким образом белорусы поддерживают благотворительный марафон «Чудеса на Рождество». 

«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений-4

Юрий Казначеев, житель Могилева:
Идея замечательная к празднику, к празднику Нового года, когда сбываются все пожелания, когда детки пишут письма. Мне несложно было зайти и купить развивающую игрушку.

«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений-7

Кристина Целобаева, житель Могилева:
Пришла в универмаг и увидела елку симпатичную. Смотрю: здесь девочка просит куклу, почему бы не купить ребенку куклу?

«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений-10

Анжелика Явных, главный специалист Могилевской областной организации БРСМ:
Акцию «Чудеса на Рождество» мы проводим не первый год. Жители города Могилева активно в ней принимают участие, у них действительно добрые сердца, они с радостью несут подарки детям.

«Почему бы не купить ребенку куклу?». Могилевчане приносят подарки в ЦУМ для воспитанников социальных учреждений-13

В 2017 году большую часть подарков волонтеры отвезут воспитанникам Быховского коррекционно-развивающего центра, там учатся дети с нарушениями развития. Благотворительная акция «Чудеса на рождество» проходит во всех регионах страны. Продлится она до православного Рождества.

# общество # Фотофакт # Новый год # Юрий Казначеев # Кристина Целобаева # Анжелика Явных

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