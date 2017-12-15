Европротокол. ГАИ Минска отвечает на самые популярные вопросы автомобилистов

Пожалуй, нет ни одного водителя, который бы ни разу не попадал в мелкие ДТП. Вопросом, кто виноват, мы задаваться не будем, а что делать – расскажем. В нашей стране уже семь лет водители имеют право самостоятельно, без вызова сотрудников ГАИ, оформлять дорожно-транспортные происшествия – заполнять так называемый европротокол, однако делают это немногие.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ Центрального ГУВД города Минска – Анастасия Редько.