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Европротокол. ГАИ Минска отвечает на самые популярные вопросы автомобилистов

15 декабря 2017 08:22
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Пожалуй, нет ни одного водителя, который бы ни разу не попадал в мелкие ДТП. Вопросом, кто виноват, мы задаваться не будем, а что делать – расскажем. В нашей стране уже семь лет водители имеют право самостоятельно, без вызова сотрудников ГАИ, оформлять дорожно-транспортные происшествия – заполнять так называемый европротокол, однако делают это немногие.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ Центрального ГУВД города Минска – Анастасия Редько.

Европротокол. ГАИ Минска отвечает на самые популярные вопросы автомобилистов-1

Анастасия Редько, старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ Центрального ГУВД города Минска:
Если водители попали в ДТП, оценивают повреждения своих транспортных средств в пределах четырёхсот евро, то это им даёт право не вызывать сотрудников ГАИ, а на месте заполнить европротокол, далее обратиться в страховую компанию и получить страховые выплаты.

Европротокол. ГАИ Минска отвечает на самые популярные вопросы автомобилистов-4

Где взять европротокол? При каких условиях его можно заполнить? Что для этого нужно? Узнаете, посмотрев видео.

Европротокол. ГАИ Минска отвечает на самые популярные вопросы автомобилистов-7

# общество # Дорожное движение # Фотофакт # Анастасия Редько

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