Стоит ли носить очки от солнца летом? Мнение врача

Наталья Никитина, врач-офтальмолог, заведующая отделением Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра:

В летний период вопросы защиты глаз от солнца как никогда актуальны, в том числе защита от ультрафиолетового излучения. Самое главное – это не смотреть на прямые солнечные лучи. Обязательны широкополые шляпы, солнцезащитные очки. Защитные очки не должны быть куплены на рынке, не должны быть из обычного пластика. Это должны быть очки со стеклянными линзами, которые имеют защиту от ультрафиолета. Если вы уже носите корригирующие очки, то вы могли бы заказать очки, так называемые в народе «хамелеоны», то есть фотохромные стекла. В помещении, где обычное дневное освещение они прозрачные, светлые стекла. Если повышается световой поток на солнце, эти стекла темнеют.