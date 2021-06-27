В Париже +20°С и грозы. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня

В Париже синоптики обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене, судя по прогнозу, будет жарко, температура воздуха +32 °С. В Риме до 31 градуса тепла, без осадков. В Мадриде температура воздуха прогреется до +22 °С.

В столице Болгарии по прогнозам +29 °С, солнечно. В Анкаре обещают дождь и грозу, температура воздуха ожидается до +28 °С. А в Афинах летний зной, здесь обещают 36 градусов тепла. Сохранится ли жара в Беларуси в конце июня и начале июля? Отвечает синоптик