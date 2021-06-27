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В Париже +20°С и грозы. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня

27 июня 2021 10:28
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В Париже синоптики обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Париже +20°С и грозы. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня-1

В Вене, судя по прогнозу, будет жарко, температура воздуха +32 °С. В Риме до 31 градуса тепла, без осадков. В Мадриде температура воздуха прогреется до +22 °С.

В Париже +20°С и грозы. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня-4

В столице Болгарии по прогнозам +29 °С, солнечно. В Анкаре обещают дождь и грозу, температура воздуха ожидается до +28 °С. А в Афинах летний зной, здесь обещают 36 градусов тепла.

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В Париже +20°С и грозы. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня-7

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют 21 градус тепла, в Вильнюсе – +18 °С, здесь также ожидается небольшой дождь, есть вероятность грозы. В Варшаве без осадков, столбики термометров поднимутся до +24 °С. В Киеве воздух прогреется до +25 °С. Здесь возможен дождь. А вот в Москве ожидается сильная жара – до плюс 35 градусов, долгожданную прохладу принесут вероятные осадки в виде дождя.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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