В Париже +20°С и грозы. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 июня

В Париже синоптики обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают сильный дождь и грозу. Столбик термометра покажет +20 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене, судя по прогнозу, будет жарко, температура воздуха +32 °С. В Риме до 31 градуса тепла, без осадков. В Мадриде температура воздуха прогреется до +22 °С.
В столице Болгарии по прогнозам +29 °С, солнечно. В Анкаре обещают дождь и грозу, температура воздуха ожидается до +28 °С. А в Афинах летний зной, здесь обещают 36 градусов тепла.
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Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют 21 градус тепла, в Вильнюсе – +18 °С, здесь также ожидается небольшой дождь, есть вероятность грозы. В Варшаве без осадков, столбики термометров поднимутся до +24 °С. В Киеве воздух прогреется до +25 °С. Здесь возможен дождь. А вот в Москве ожидается сильная жара – до плюс 35 градусов, долгожданную прохладу принесут вероятные осадки в виде дождя.