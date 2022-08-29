Стоит ли делать выходной в День народного единства и как его будут отмечать в Минске?

Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Понятное дело, что 17 сентября раз в году. Несколько недель остается до даты, но что-то в городе не особо заметно каких-то приближений праздника. Понятно, что мы готовимся отмечать День города. Возможно, это для столицы и важнее. Тем не менее. Может быть, как-то планируете?