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Стоит ли делать выходной в День народного единства и как его будут отмечать в Минске?

29 августа 2022 16:43
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Новости Беларуси. Меньше месяца остается до празднования Дня народного единства. Праздник новый, но с большим историческим подтекстом. В чем идеологическая суть 17 сентября? Появится ли новый символичный формат празднования? Как этот день откликается в сердцах белорусов? Эксперты разберут предпосылки праздника, которые так тесно переплетают прошлое и настоящее, на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Понятное дело, что 17 сентября раз в году. Несколько недель остается до даты, но что-то в городе не особо заметно каких-то приближений праздника. Понятно, что мы готовимся отмечать День города. Возможно, это для столицы и важнее. Тем не менее. Может быть, как-то планируете?

Стоит ли делать выходной в День народного единства и как его будут отмечать в Минске?-1

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района города Минска:
Однозначно, мы планируем. Праздник – для нас это не выходной день, как привыкли люди.

Кирилл Казаков, СТВ:
Может, стоит сделать его выходным днем? Я, например, за то, чтобы это был выходной.

Людмила Филиппович:
Мне кажется, в данной ситуации это праздник должен приобрести другое звучание. В частности, в Партизанском районе мы планируем большой митинг с собранием трудовых коллективов на площади Тракторного завода. Поэтому те, кто неравнодушен, кто считает, что это действительно важная дата в истории нашей Беларуси, приглашаю всех прийти 16 сентября на эту площадь.

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# Праздничные даты # общество # Алена Сырова # Людмила Филиппович # Кирилл Казаков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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