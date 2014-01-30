Новости Беларуси. Стипендии Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи на 2014 год назначены 94 аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Все молодые ученые своевременно и качественно ведут подготовку кандидатских диссертаций. Из них 23 человека учатся на отлично, многие являются авторами монографий, имеют патенты на изобретения и полезные модели.

Назначение стипендий будет способствовать стимулированию творческой активности аспирантов, повышению эффективности их научно-исследовательской деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.