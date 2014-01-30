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Волонтеры Красного Креста заступили на дежурство на границе с Польшей и Украиной и на МКАД

30 января 2014 07:12
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Новости Беларуси. Меж тем в связи с сильными морозами волонтеры Красного Креста заступили на дежурство на границе с Польшей и Украиной. Отряды из Гродно, Гомеля и Бреста согревают замерзающих водителей горячим чаем, помогают завести автомобили.

Под усиленным контролем и Минская кольцевая автодорога. Там круглосуточно работают волонтеры. Кроме того, на 41-ом километре МКАД установлена специальная палатка для обогрева.

С 20 января белорусский Красный Крест проводит операцию «Помощь населению в морозы» во всех областных центрах страны. В ней принимают участие отряды быстрого реагирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусское общество Красного Креста

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