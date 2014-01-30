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В связи с морозами в Могилевской, Гомельской и Витебской областях объявлен «оранжевый» уровень опасности

30 января 2014 07:10
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Новости Беларуси. В Беларуси усилились морозы. Если в минувшие сутки самая низкая температура была минус 21, то 30 января столбик термометра на востоке страны опустился почти до 30 градусов. Синоптики предупреждают: как правило, холоднее всего с 6 до 9 часов утра, поэтому пиковый минус дня еще какое-то время будет доставлять неудобства. В первую очередь это почувствуют водители, которым в такой мороз будет весьма не просто завести свои автомобили.

В связи с неблагоприятными погодными условиями на большей части Могилевской, Гомельской и Витебской областей объявлен «оранжевый» уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Морозы

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