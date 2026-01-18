Православные верующие Беларуси отмечают Крещенский сочельник

В церквях проводят литургии, после которых совершают великий чин освящения воды. Именно после этого таинства она считается целебной. Святой водой окропляют жилье. Хранят ее и весь год – дают больным. Считается, что в Крещение целительной силой обладает даже вода из простого водоема.

Иерей Николай Повный, клирик Всехсвятского прихода Минска:

Кульминационным моментом всего праздника является праздничная божественная литургия. Каждый верующий христианин приходит в этот день в храм. Если желает, он подходит к исповеди, приносит свое таинство покаяния и приобщается святых христовых таен. Это главное. Именно евхаристическое общение христиан, что делает нас церковью, как богочеловеческий организм. В этот день христиане набирают воду, освященную воду для того, чтобы окропить ее свое жилище, чтобы употреблять ее в пищу. Конечно же, может быть, не у всех есть возможность прийти в этот день в храм. И поэтому праздник Крещения – это повод для тех, кто может задуматься о том, как он может послужить своему ближнему и подарить радость праздника. Есть такое доброе верование традиционное о том, что в этот день освящается все водное естество. И это так, потому что крест погружается в воду и совершается молитва церкви в каждом храме.

А вот погружение в прорубь – скорее, народная традиция, хотя церковь ее не запрещает. МЧС и ОСВОД рекомендуют окунаться только в специально оборудованных местах, где дежурят экстренные службы. По всей стране оборудуют более 130 купелей. В местах для крещенских купаний разместят теплые шатры.