Ущерб превысил 40 тыс. рублей! В Гродно выявлена серия хищений на предприятии

В Гродно выявлена серия хищений на предприятии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники БЭП получили сведения о крупной недостаче тротуарной плитки в одной из строительных организаций областного центра. При проведении проверочных мероприятий выяснилась ее причина.

Сергей Попок, начальник отдела УБЭП УВД Гродненского облисполкома:

Оперативникам БЭП Гродненщины стало известно о внушительной недостаче тротуарной плитки в одной из строительных организаций областного центра. При проведении проверочных мероприятий выяснилось причина ее появления. Установлено – двое работников организации, 36 и 37 лет, вступив в сговор 44-летним жителям района, систематически занимались хищением продукции. Похищенное они реализовывали жителям Гродно и Гродненского района. Злоумышленники присвоили почти 90 тысяч штук тротуарной плитки. Своими действиями они причинили организации ущерб на сумму, превышающую 40 тысяч белорусских рублей.

Следователями возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.