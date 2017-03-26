Стиль танца «vogue» – сочетание артистизма, уверенности при манерной походке и грациозности рук

Искусство быть моделью, грациозность рук, манерная походка и невероятные позы. Знакомьтесь: танец артистизма и уверенности. Его величество – vogue. В основе стиля – движения, которые имитируют позы и походку моделей. Направление возникло в 70-е годы и дало возможность каждому стать немного ближе к высокой моде.

Вера Купрейчик, преподаватель стиля «Vogue»:

В целом, есть одна закономерность: люди, которые хотели красиво выглядеть, быть на обложках, фотографироваться, быть кем-то круче, чем они есть, и они не обладали модельными параметрами, не обладали какой-то внешностью, может быть, полом, ростом и так далее, весом, и они начинали пробовать себя, переодеваться, наряжаться, позировать. Так появился бал. Вог-бал почти стирает границы между модой и хореографией. Это не просто соревнования танцоров – это настоящее шоу на подиуме, на котором отстаивается право считаться лучшим в своем деле. На таких балах участвуют Дома вога – объединения танцоров с определенным стилем и философией.

Вера Купрейчик, преподаватель стиля «Vogue»:

По истории вог-дома возникали, когда у человека были проблемы в своей собственной семье, когда его семья от него отрекалась. И вместо того, чтобы попасть на улицу, заниматься воровством и другими непристойными делами, отец или мать дома принимали этого человека к себе, помогали ему, и в дальнейшем он получал название дома – это как фамилия. Танцоры Дома обычно выступают в трех основных категориях. Классический олд-вэй, с его оригинальными позами и грацией, нью-вэй, который сочетает позирование с гибкостью и акробатикой, и фем – категория, которую считают самой изящной и женственной. Выбор подстиля – дело не пола, а вкуса. Вог, в первую очередь, танец личности.

Андрей Шурашов, преподаватель стиля «Vogue»:

Не важно вы парень или девушка, вы можете найти в любом подстиле что-то свое. То есть вог может быть более статичен, то есть танцевать с какой-то мужской подачей, вог может быть более женственен – и танцевать по-женски: более мягко, пластично. То есть вы можете выбрать то, что вам подходит. Не важно, кто вы и сколько вам лет. В этом танце главное выразить чувства и эмоции, показать собственную уникальность. К слову, для того чтобы найти себя в культуре вога, не обязательно быть хорошим танцором или иметь прекрасную физическую форму.