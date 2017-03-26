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Без света на 60 минут. Более 170 стран, в том числе Беларусь, приняли участие в акции «Час Земли»

26 марта 2017 10:27
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Новости Беларуси. Беларусь накануне присоединилась к мировой акции «Час Земли». В 2017 году она прошла уже в десятый раз – под лозунгом «Меняй себя, а не планету». В ней приняли участие более 170 стран. Во время мероприятия на всех континентах в поддержку мировой экологии на улицах и в домах ровно на час погас свет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без света на 60 минут. Более 170 стран, в том числе Беларусь, приняли участие в акции «Час Земли»-1

Николай Свирид, начальник оперативно диспетчерской службы УП «Мингорсвет»:
Основное потребление электроэнергии в городе – это население. Это наши квартиры. Каждый у себя должен на этот час по возможности отключить электроприборы. Эффект экологический будет гораздо выше.  

Инициативу поддержали свыше двух миллиардов людей и около семи тысяч городов. Впервые эта акция прошла в Австралии в 2007 году. С тех пор она продолжает набирать обороты, а желающих в ней поучаствовать становиться все больше.

# общество # Акции

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