Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске

Новости Беларуси. Курс на инновационное развитие. В Минске впервые прошел республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech». Робототехника, технологии беспилотных летательных аппаратов, нейропилотирование – амбициозные работы жюри представили около сотни талантливых школьников из разных городов Беларуси. Ксения Каминская, участник республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:

Включается здесь все руками, а вот остальное все мозгами. Меньше думаю – оно падает, больше думаю – оно лучше.

Про таких как она говорят: талантлива и амбициозна. В свои 11 Ксения может передавать мысли на техническом уровне. Это что-то вроде телепатии. Есть игра и нейрошлем. Последний считывает электрические сигналы мозга и передает их на планшет. А уже тот выполняет указания. Все это требует некоторой тренировки.

Ксения Каминская, участник республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:

Управлять мыслями – это тяжело. И не каждый сможет. У многих мозговая активность очень маленькая. Я тренируюсь, смотрю в одну и ту же точку, и у меня все расплывется и из-за этого напрягается мозг. А вот будущий программист Вадим – один из авторов проекта промышленного робота, способного брать предмет и переносить его с одного места на другое.

Однако, как утверждает начинающий светила науки, возможности агрегата, если его доработать, куда шире.

Вадим Волосевич, участник республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:

Я хочу создать робота, в будущем который будет помогать нуждающимся в нем людям-инвалидам, который будет который будет приносить им разные вещи. Десятки идей представлены на конкурсе. Над многими разработками юные инноваторы корпели долгое время, некоторые из них ждали своего часа даже не один год. Ведь ставки высоки: лучшие работы отправятся на соревнования уже международного уровня.