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Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске

26 марта 2017 10:53
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Новости Беларуси. Курс на инновационное развитие. В Минске впервые прошел республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech». Робототехника, технологии беспилотных летательных аппаратов, нейропилотирование – амбициозные работы жюри представили около сотни талантливых школьников из разных городов Беларуси.

Ксения Каминская, участник республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:
Включается здесь все руками, а вот остальное все мозгами. Меньше думаю – оно падает, больше думаю – оно лучше.

Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске-1

Про таких как она говорят: талантлива и амбициозна. В свои 11 Ксения может передавать мысли на техническом уровне. Это что-то вроде телепатии. Есть игра и нейрошлем. Последний считывает электрические сигналы мозга и передает их на планшет. А уже тот выполняет указания. Все это требует некоторой тренировки.

Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске-4

Ксения Каминская, участник республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:
Управлять мыслями – это тяжело. И не каждый сможет. У многих мозговая активность очень маленькая. Я тренируюсь, смотрю в одну и ту же точку, и у меня все расплывется и из-за этого напрягается мозг.

А вот будущий программист Вадим – один из авторов проекта промышленного робота, способного брать предмет и переносить его с одного места на другое.

Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске-7

Однако, как утверждает начинающий светила науки, возможности агрегата, если его доработать, куда шире.

Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске-10

Вадим Волосевич, участник республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:
Я хочу создать робота, в будущем который будет помогать нуждающимся в нем людям-инвалидам, который будет который будет приносить им разные вещи.

Десятки идей представлены на конкурсе. Над многими разработками юные инноваторы корпели долгое время, некоторые из них ждали своего часа даже не один год. Ведь ставки высоки: лучшие работы отправятся на соревнования уже международного уровня.

Республиканский конкурс инновационного и технического творчества «Hi-tech» впервые прошел в Минске-13

Сергей Кулаков, председатель жюри республиканского конкурса инновационного и технического творчества учащейся молодежи «Hi-Tech»:
Мы не отстаем от других стран. Сферы появляются, главное не упускать их. Если оно реально востребовано, вот сейчас по мировым трендам образование в области виртуальной дополненной реальности будет самым востребованным в мире. Мы планируем открыть студию по виртуальной реальности, действительно быть на гребне, в самых первых рядах.

Нейропилотирование, 3D-печать шоколадом, технологии беспилотных летательных аппаратов. 7 номинаций и в каждой по три победителя. Это еще раз подтверждает: недостатка идей в Беларуси никогда не было и не будет. Да и для развития инновационного потенциала у нас созданы все условия. Ведь сегодня хорошая идея, а главное прибыльная – ценный товар.

# Сергей Капустин # Изобретения # общество # Виктория Ходосок

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