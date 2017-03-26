Ольга Ладыгина и ее произведения. Как женщина-архитектор восстанавливала Минск и придавала ему уникальность

Родилась Ольга Ладыгина 23 декабря 1922 года в Москве в семье инженера. В 1926 году семья переехала в Минск на родину матери Ариадны Александровской, сестры знаменитой артистки Ларисы Александровской. В нашем городе Ольга пошла в школу и закончила 8 классов, но в 1938 году из-за репрессий родители были вынуждены уехать в Саратов, где дочка продолжила образование. Ольга с малых лет мечтала стать архитектором – «строить прекрасные здания, чтобы людям было радостно жить и работать».

И фортуна оказалась на ее стороне, в 1940 году она поступает в Ленинградский инженерно-строительный институт на архитектурный факультет и оказывается в музее под открытым небом. Городе, где каждый дом – шедевр. Летом 1941 года началась Великая Отечественная война. Девушка с ужасом смотрела на погибающие здания, которые, как она писала, «еще вчера вместе с однокурсниками обмеряли, пытались понять тайны пропорции и их воздействия на человека…»

Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Пришлось вместо учебы работать в госпиталях, помогать раненым, а в октябре 1941 года всех студентов института отправили сооружать укрепление. Эвакуировали их из блокадного города в марте 1942 года. Всех отправляли на Северный Кавказ, в Пятигорск, но по дороге Ольга осталась у родителей в Саратове. А в 1944 году в конце войны Ольга уехала в Москву, ее приняли в Московский архитектурный институт. И это – здание технологического института, бывшего лесотехнического. Одно из первых работ в нашем городе этого начинающего архитектора. Было построено в 50-е годы совместно с архитектором Аркадием Брегманом.

В 1949 году Ольга Ладыгина защитила дипломный проект и вместе с мужем, однокурсником Евгением Заславским, отправилась восстанавливать Минск. Молодому специалисту дали направление по просьбе профессора Михаила Барща, который пригласил создавать новый облик города лучших своих учеников. Вместе с ним она участвует в создании проектов жилых домов по Ленинскому проспекту в районе площади Победы и улицы Янки Купалы. Это было отличной школой мастерства. Эти нарядные дома напротив цирка знакомы каждому минчанину, но мало кто знает, что их проектировала Ольга Борисовна. Каждая деталь на этом угловом доме – вазы с фруктами и цветочные венки – олицетворяют богатство и процветание нового Минска.

Талант и инициативу молодого архитектора оценили по достоинству, и вскоре Ольга Ладыгина начинает работать в «Белгоспроекте», где впоследствии проделает творческий путь до главного архитектора Института. Вместе с мужем Евгением Заславским они создают проект планировки района в границах улиц Козлова, Берестянской, Захарова, проспекта Независимости, реализуют проекты политехникума и общежития Белпромсовета по улице Змитрока Бядули, жилого дома на перекрестке улиц Козлова и Змитрока Бядули. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Жилой дом, один из лучших, спроектированных Ольгой Борисовой, в 50-е годы. Кроме вот этого дома для рабочих она проектирует еще ряд других домов, дальше туда по улице Долгобродской, вместе с архитектором Любовью Усовой. Работают вместе и создают новые жилые дома.

В 1960-е годы под руководством Ольги Борисовны проектируется крупный комплекс лечебных и научно-исследовательских учреждений – Республиканского института онкологии и медрадиологии в Боровлянах и республиканской клинической больницы в поселке Лесное под Минском. Это были лучшие медицинские учреждения с новейшим оборудованием. Ольга Ладыгина создала полноценный комплекс с жилыми домами для сотрудников больницы и института. Опытному архитектору удалось воплотить все свои задумки и удачно вписать комплекс в лесной массив.

Многогранная Ольга Ладыгина не переставала щедро одаривать город нужными объектами. Галина Шостак, ведущий научный сотрудник Белорусского архива научно-технической документации:

Дворец водного спорта. За его проект она получила серебряную медаль на выставке достижений народного хозяйства СССР. К сожалению, очень часто в 70-80-- годы проекты не были закончены так, как хотел архитектор. Это же относится и ко Дворцу водного спорта. Еще необходимо было построить гостиницу высотную, теннисные корты, открытый плавательный бассейн и ряд других спортивных сооружений. В т время все это было не построено. Но Дворец водного спорта – это одно из лучших зданий нашего города спортивного назначения.

На планировку Дворца водного спорта – уникального примера стеклянной архитектуры – ушло 25 лет, и почти полжизни Ольга Борисовна посвятила жилому району вдоль улиц Богдановича, Хоружей и Кульман. Она выполнила проект каждого дома, привлекла к работе известного скульптора Александра Кондратьев, продумала все до мельчайших деталей, словно выбирала украшения для наряда. Причем за воплощением своих мыслей она следила не только на бумаге, но и вносила изменения во время стройки, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. И сегодня это один из самых выразительных жилых комплексов в Минске.