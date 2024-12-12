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Степан Бамбиза: наконец Россия пошла по пути, который пробил Александр Григорьевич

12 декабря 2024 16:27
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Степан Бамбиза: наконец Россия пошла по пути, который пробил Александр Григорьевич-2

Степан Бамбиза, генеральный директор Национального парка «Припятский» (1997-2021 гг.):
Россия, я сразу хочу сказать – наконец они пошли по тому пути, который пробил Александр Григорьевич. Я помню, как он ездил туда, убеждал их, было непонимание. Ну, наверное, была тогда такая команда.

И, к счастью нашему, Владимир Владимирович и он – это единомышленники. И мы нашли тут, в лице России, и поддержку, и понимание. Они идут по тому пути, который прошел Александр Григорьевич. Это однозначно, это видно. Наконец-то они повернулись к людям.

Когда-то они все долго искали национальную идею, я это помню. А я был такой человек по молодости. Я, во-первых, выписывал лет 30 «Литературную газету». Прочитывал ее от корки до корки. Я был такой эрудит. Я помню, как они носились с национальной идеей. И кто-то приехал сюда, к нам, участник Кремля там был. Я ему говорю: что вы там все национальную идею свою ищете? Поглядите, как наш Батька! Береги свой народ – вот вам и национальная идея. Правильно?

# Беларусь-Россия # Интервью # Степан Бамбиза

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