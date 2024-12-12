Бывший гендиректор нацпарка «Припятский»: Лукашенко – фанат, который 24 часа думает о нашей стране

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Степан Бамбиза, генеральный директор Национального парка «Припятский» (1997-2021 гг.):

По-простому, по-народному, с моей точки зрения, это мудрый, сильный такой… Крестьянский сын, который может потянуть на своих плечах все, все проблемы. Кто-то сказал, что успеха добиваются только фанаты, которые могут день и ночь думать о том, как выполнить свою задумку. Так вот, Александр Григорьевич – именно тот фанат, который 24 часа думает о нашей стране.