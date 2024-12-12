В мядельской школе открылся военно-патриотический клуб «Витязь»
В Мяделе торжественно открыли первый в районе военно-патриотический клуб милицейской направленности «Витязь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его ряды пополнили 15 ребят. Все мотивированные и в будущем видят себя правоохранителями. К слову, в Минской области действует 136 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 3 тысяч учащихся.
Кто они, будущие стражи порядка? Узнала Дарья Авсюк.
Лиза Томкович пополнила ряды военно-патриотического клуба «Витязь» неслучайно. Примером для нее стал старший брат, который служил в милиции. Свою жизнь девушка тоже хочет связать с правоохранительными органами. А «Витязь» – это шанс и возможность все осознать.
Елизавета Томкович, учащаяся Мядельской средней школы № 1 имени В. Дубовки:
Я считаю, что благодаря патриотическому клубу я смогу приобрести лидерские качества, смогу развивать свой кругозор.
Программа насыщенная. Юноши и девушки, которые вступили в ряды военно-патриотического клуба «Витязь», будут принимать участие в различных мероприятиях. На занятиях ребят познакомят поближе с профессией правоохранителей, обучат азам военной и медицинской подготовки.
Ольга Храпан, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела внутренних дел по идеологической работе и кадровому обеспечению Мядельского райисполкома:
В канун рождественских и новогодних праздников мы планируем принять участие в благотворительной акции «Марафон добрых дел». А также поучаствовать в торжественном открытии уже созданного на базе школы военно-патриотического клуба «Боевой» имени Николая Ивановича Подшиваленко.
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