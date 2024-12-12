В мядельской школе открылся военно-патриотический клуб «Витязь»

В Мяделе торжественно открыли первый в районе военно-патриотический клуб милицейской направленности «Витязь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его ряды пополнили 15 ребят. Все мотивированные и в будущем видят себя правоохранителями. К слову, в Минской области действует 136 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 3 тысяч учащихся.

Кто они, будущие стражи порядка? Узнала Дарья Авсюк.

Лиза Томкович пополнила ряды военно-патриотического клуба «Витязь» неслучайно. Примером для нее стал старший брат, который служил в милиции. Свою жизнь девушка тоже хочет связать с правоохранительными органами. А «Витязь» – это шанс и возможность все осознать.