В Минской области капитально отремонтируют 109 жилых домов

Как справляются с обновлением жилфонда в Жодино – материал Екатерины Ковальчук.

В Минской области введут в эксплуатацию после капремонта 109 жилых домов. Их общая площадь почти 212 тысяч квадратных метров. Наибольшее число объектов находится в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Советская, 5. Пятиэтажный дом преображается прямо на глазах. Здесь был запланирован целый комплекс работ. Так, полностью поменяли системы отопления, горячее водоснабжение и канализацию. В подъезде установили современные стеклопакеты. А вместо деревянных дверей – новые металлические. Проведена и тепловая реабилитация дома. Такой приятный подарок к новому году для жильцов.

Я в этом доме живу около 50 лет. Капремонтом доволен. Все хорошо сделали. Территорию хорошо сделали, увеличили стоянку и дорогу.

Парковку расширили, деревья старые спилили. У нас не было тротуара возле дома. В принципе, мы довольны.

На данный момент ведутся работы по завершению кровельного покрытия. Еще меняют электрику в подъездах. Осталось пару штрихов – и дом будет готов.