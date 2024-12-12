В Минской области капитально отремонтируют 109 жилых домов
В Минской области введут в эксплуатацию после капремонта 109 жилых домов. Их общая площадь почти 212 тысяч квадратных метров. Наибольшее число объектов находится в Борисовском, Молодечненском и Воложинском районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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Советская, 5. Пятиэтажный дом преображается прямо на глазах. Здесь был запланирован целый комплекс работ. Так, полностью поменяли системы отопления, горячее водоснабжение и канализацию. В подъезде установили современные стеклопакеты. А вместо деревянных дверей – новые металлические. Проведена и тепловая реабилитация дома. Такой приятный подарок к новому году для жильцов.
Я в этом доме живу около 50 лет. Капремонтом доволен. Все хорошо сделали. Территорию хорошо сделали, увеличили стоянку и дорогу.
Парковку расширили, деревья старые спилили. У нас не было тротуара возле дома. В принципе, мы довольны.
На данный момент ведутся работы по завершению кровельного покрытия. Еще меняют электрику в подъездах. Осталось пару штрихов – и дом будет готов.
Следующая остановка – школьная, 6. Здесь работы уже завершили. Заменили кровлю, освежили фасад, сделали отмостку. Модернизация коснулась и всех инженерных коммуникаций. К слову, в этом году капитально отремонтировали 6 домов. Этим объектам по 35 и более лет.
Подробности в видео.