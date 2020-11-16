Стена вся мокрая, всё в плесени. В квартире молодой семьи вода на полу: кто в этом виноват?

Новости Беларуси. Наиболее частые вопросы, с которыми граждане не только приходят в общественные приемные, но и звонят на горячие линии – это вопросы ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в агрогородке Восход в Могилевском районе молодая семья Коваленко вынуждена терпеть в своей квартире сырость, холод и плесень. Выяснить причину, почему в квартире стоят лужи, оказалось непросто. Коммунальные службы в инженерных сетях сразу неисправности не обнаружили. Отчего в квартире Анастасии Коваленко «плачут» стены, и кто в этом виноват? Разбиралась Юлия Мычка.

– Ну вот, смотрите, у меня стена вся мокрая. До нее дотрагиваешься – вот, посмотрите, все в плесени, все мокрое.

– А из-за чего это?

– Наверное, разошлись внешние стыки или плиты съехали. Это не только здесь, вот посмотрите, и здесь то же самое.

Два года назад в семье Коваленко произошло сразу два важных события: на свет появился долгожданный малыш, а чуть позже семья обзавелась своим жильем. До этого пара вынуждена была жить в арендных квартирах. От переездов устали. И когда появился свой угол, решили первым делом сделать ремонт. В него вложили немало денег. Но, как оказалось, напрасно. После первых дождей, по словам хозяйки, черная плесень покрыла все узоры на обоях.

Анастасия Коваленко, жительница агрогородка Восход:

Обои моющиеся, что могли, мы отдирали, против плесени обрабатывали. А так вот тумбочку отодвинули, потому что она вся сгнила. Еще недавно большая радость – свое жилье – сегодня доставляет молодой семье немало проблем. От сырости в квартире гниет мебель, плесенью покрываются вещи и даже картина скрутилась в трубочку. А совсем недавно по ночам стал кашлять ребенок. У мамы закрадываются сомнения: «Может, аллергия на плесень?» Со своей проблемой Настя обратилась в ЖЭУ.

Анастасия Коваленко:

Составили вот – залив, и никто ничего не делает. Месяц назад. А таких протоколов, наверное, будет штук пять или шесть, если не больше.

Юлия Мычка, корреспондент:

Жалобы, письма и телефонные звонки – вот далеко не полный список того, что делала мама в декрете, чтобы решить свою проблему. Добиваться справедливости Анастасия Коваленко решила настойчивостью. И каждый день, отправляясь с ребенком на прогулку, заходила в местное ЖЭУ, которое буквально за углом. О том, что происходит в квартире № 6, мастер участка знает. Вера Глушакова лично составляла акт обследования.

Вера Глушакова, мастер участка ЖКХ агрогородка Восход:

Что я могла сделать, я составила акт и передала в МУКП «Жилкомхоз» в тепловой отдел. Тепловой отдел приехал и сказал, что это не батареи, что это наружные стыки и нужно передавать заявку в РСО. Дождей уже не было три недели, а у нее до сих пор это льется. По моему мнению, что это в плите перекрытия труба лопнула.

Пока заявка блуждает из кабинета в кабинет, семья Коваленко продолжает мучиться. Съемочной группе удалось дозвониться начальнику «Жилкомхоза» Могилевского района. Вместе с ним на пороге квартиры появились и специалисты других отделов. Первым делом проверили батареи. И, как оказалось, тут есть проблемы.

– Ну что я вам могу сказать? Завтра этот вопрос будет снят.

– Хорошо. Я вам писала электронное письмо с жалобой.

– Хорошо, снимем эту жалобу полностью.

Отопление пообещали наладить в ближайшие дни. Ну а что же с мокрыми стенами?

Андрей Шулейко, заместитель председателя Могилевского райисполкома:

Там молодая семья, маленький ребенок, пластиковые окна, натяжные синтетические потолки, лежит по полу ОСБ-плита, сверху накрыта линолеумом. Фактически из комнаты сделан термос. Я бы рекомендовал, конечно, делать залповые проветривания и следить за температурно-влажным режимом в самой квартире. Сейчас силами ЖКХ проводится обследование квартиры, расположенной выше, для исключения варианта затекания из нее. Подвал достаточно сухой.