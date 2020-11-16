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Крупные магазины Минска уже готовы к Новому году. Что предлагают к праздникам белорусские производители?

16 ноября 2020 15:56
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Новости Беларуси. За новогодними подарками и украшениями. Праздничные секции крупных магазинов уже готовы предложить праздничный ассортимент, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Крупные магазины Минска уже готовы к Новому году. Что предлагают к праздникам белорусские производители?-1

Остальные универмаги также вскоре присоединятся к сезону новогодней торговли. В 2020 году покупателей порадуют новинки – автономные гирлянды на батарейках, новые формы елочных игрушек, в том числе и в виде пазлов.

Повышенный спрос на сладости и игристые напитки также удовлетворят.

Крупные магазины Минска уже готовы к Новому году. Что предлагают к праздникам белорусские производители?-4

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Крупный отечественный производитель кондитерских изделий планирует выпустить до одного миллиона новогодних подарков (до 60 наименований в ассортименте) общим весом от 300 (граммов – прим. ред.) до 3 килограммов. Также наш завод по выпуску шампанских вин планирует выпустить до 3 миллионов вина игристого, шампанского, тоже ассортимент насчитывает до 40 наименований продукции.

Крупные магазины Минска уже готовы к Новому году. Что предлагают к праздникам белорусские производители?-7

А с 22 по 31 декабря в столице развернутся елочные базары.

# Новый год # общество # Нина Емельянова # Фотофакт

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