Новости Беларуси. В Гродно на один арт-объект стало больше. Стена, укрепляющая склон возле Нового замка, превратилась в историческую панораму города. Идея из серой стены сделать галерею появилась у гродненских граффитистов ещё в начале лета. В интернете они провели опрос среди горожан и узнали, что большинству хотелось бы видеть именно такое преображение невзрачных склонов. Необычную идею поддержали и городские власти.

Жители Гродно:

Намного красивее, чем просто стена. Панорама города — очень красиво.

Нам очень нравится, как это сделали. Мне кажется, она здесь очень уместна — украшает вид. Добавились живость, яркость. Мы здесь фотографировались, и фотографии получились очень удачные.

Работа длилась несколько недель. Сложность вызывало то, что стена неровная, а площадь рисунка составила больше 230 квадратных метров. Зато теперь в историческом центре Гродно появился ещё один объект, привлекающий туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.