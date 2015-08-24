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Стена, укрепляющая склон возле Нового замка, превратилась в

24 августа 2015 07:25
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Новости Беларуси. В Гродно на один арт-объект стало больше. Стена, укрепляющая склон возле Нового замка, превратилась в историческую панораму города. Идея из серой стены сделать галерею появилась у гродненских  граффитистов ещё в начале лета. В интернете они провели опрос среди горожан и узнали, что большинству хотелось бы видеть именно такое преображение невзрачных склонов. Необычную идею поддержали и городские власти.

Жители Гродно:
Намного красивее, чем просто стена. Панорама города — очень красиво.

Нам очень нравится, как это сделали. Мне кажется, она здесь очень уместна — украшает вид. Добавились живость, яркость. Мы здесь фотографировались, и фотографии получились очень удачные.

Работа длилась несколько недель. Сложность вызывало то, что стена неровная, а площадь рисунка составила больше 230 квадратных метров. Зато теперь в историческом центре Гродно появился ещё один объект, привлекающий туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Архитектура

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