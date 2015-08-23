Как живут вынужденные переселенцы из Украины в Беларуси?

Новости Беларуси. Герои этого репортажа программы «Неделя» на СТВ приехали как раз из юго-восточных регионов Украины. Как и многие другие, они спасались от нестабильности и конфликта, перетёкшего в вооруженное противостояние. В государстве по соседству — Беларуси — они нашли не только приют, но, кажется, и свой второй дом. По крайней мере, и слава богу, жизнь у вынужденных переселенцев из Украины в Беларуси налаживается.

Родной Донецк Ольга иначе как «городом роз» не называет. До начала боевых действий промышленный гигант буквально утопал в цветах. Аромат цветов, говорит девушка, выветрился из города буквально за одну ночь.

Ольга Севостьянчик, переселенка из Украины:

У нас как-то ночью «Град» стрелял, грохот стоял, весь дом дрожал. Сейчас даже не представляю, что там происходит, но по рассказам, по новостям, что я смотрю, там очень страшно. Переживаю за всех.

Решение уехать приняли быстро: с сестрой собрали только самое необходимое. Покидая дом, Ольга была уверена, что вернется сюда не позже, чем через год. Сегодня, спустя 12 месяцев, в родной Донецк девушка мечтает съездить погостить. В Беларуси она уже начала строить свою мирную жизнь. Говорит, здесь встретила по-настоящему «своего» человека. Первые фото в новой жизни – свадебные, а в свежеполученном белорусском документе новая фамилия.

Ольга Севостьянчик, переселенка из Украины:

У меня здесь работа есть, жилье есть – непостоянное пока, но есть. Муж, ребенок скоро будет. Спокойно все.

О событиях, которые вынудили уехать из Украины, Ольга вспоминать не любит, чтобы лишний раз не волновать малыша. Сегодня будущая мама уверяет – главное, что в родной стране ее будущего ребенка в парках по-прежнему витает аромат цветов.

Житель Макеевки Вадим Бачмага мирную жизнь заново для своей семьи строит своими руками. Шахтер с 15-летнем стажем переквалифицировался в строители, чтобы его дети могли без страха смотреть в небо.

Вадим Бачмага, переселенец из Украины:

Мы когда приехали сюда 18 июля, то неделю здесь побыли, а потом в Брест поехали. И попали на День города в Бресте. Вечером, когда пошли на фейерверк, младшего сына пришлось подушками накрывать, уши закрывать – у него началась истерика. Потому что выстрелы эти, взрывы не понравились.

На непростую жизнь на новом месте мужчина не жалуется, иронизирует – есть с чем сравнить. Формулу жизненного успеха вывел для себя давно. Главное, говорит, возможность зарабатывать честным трудом.

Вадим Бачмага, переселенец из Украины:

Я считаю, что против тунеядства – не знаю, приняли – не приняли этот закон, но правильно делают. У нас много неработающих и все привыкли, чтобы на блюдечке им все приносили. Я считаю, тот, кто хочет заработать, всегда заработает. В Беларуси работы очень много. И в сельском хозяйстве – мы ездили, узнавали – можно работать. Я пока на стройке задержался – достойная зарплата, достойная работа.

Сейчас семья Вадима живет на съемной квартире, но мужчина уверен, что к тому моменту, когда получит белорусское гражданство, успеет закончить строительство. Большой дом – для большой семьи: в планах мужчины перевезти к себе родителей.