Семья тракториста-механизатора о зарплатах, хозяйстве и других прелестях жизни в деревне

Новости Беларуси. С бизнесом по продаже углеводородов не боится тягаться агропромышленный комплекс. На сегодняшний день 8,5 миллионов тонн собрали хлеборобы Беларуси. В некоторых хозяйствах уборка уже завершена. О хлебе насущном, семейном подряде и чем живет белорусское село программа «Неделя» поговорила с семьей комбайнеров из-под Слуцка – Денисом и Надеждой Забродскими.

А ваш личный рекорд в уборочной – сколько?

Денис Забродский, тракторист-механизатор КСУП экспериментальная база «Танежицы»:

В этом году мы побили свой рекорд: за день мы намолотили 130 тонн.

Вдвоем?



Денис Забродский:

Да.



А в среднем – сколько намолачивали?



Денис Забродский:

У нас норма – 46. Норма. За день – 46 тонн. Вот считайте: сколько мы выполнили.

Как вам это удается? Может, у вас есть секреты?



Денис Забродский:

Никаких секретов. Мы хотим заработать деньги – мы работаем.

То есть, то, что вы в тандеме работаете, это вам большое подспорье?



Денис Забродский:

Конечно! Конечно! Наша заработная плата идет на нашу семью. Совместный капитал. Вместе заработали – вместе потратили. Захотели – купили компьютер, холодильник, телевизор.

Надежда Забродская, помощник тракториста-механизатора КСУП экспериментальная база «Танежицы»:

Или деток в школу собираем.

Вообще вам хватает?

Денис Забродский:

Конечно хватает. В прошлом году мы заработали «грязными» 21 миллион. Вполне достаточно. И детей одели в школу, и в двух комнатах сделали ремонт. Телевизор купили. В этом году уже будем продолжать. Например, будем делать детскую и потом покупать компьютер детям. У нас дети в школе – двое – а третий еще в садике. Вот будем покупать компьютер детям. А себе что? Мультиварку купим! За эти деньги, что заработали.



Надежда, у вас трое детей. Как вам удается совмещать: следить за бытом и одновременно помогать мужу в поле?



Надежда Забродская:

Во время отпуска на своей работе я работаю с мужем. Спасибо бабушкам. Особенно – Марине Афанасьевна – она нам помогает очень сильно с детками. У нас бабушка на этот период выручает. Тети, дяди, тоже близко все живут. Поэтому нам повезло насчет этого.

Денис Забродский:

Нам проще.

А вы сами – ребята сельские? Обычно я смотрю: молодые люди стараются в город куда-то уехать. А вы работаете здесь.

Денис Забродский:

Знаете, я родился здесь. И вырос здесь. Мой отец работал водителем. На уборные кампании тоже он попадал. Знаете, меня это затянуло, понравилась мне эта работа. Я остался. Здесь можно заработать больше, чем в городе. Просто что выходных дней нет. А так: работать в городе или здесь – все равно же работать.



Надежда Забродская:

В деревне тише, не так как в городе. В город поедешь даже на полчаса – голова, кажется, сейчас разорвется. Это непривычно. Мы привыкли здесь жить, нам здесь комфортно, хорошо. И школа рядом.



Я вот у вас на участке буквально за несколько минут увидел сразу трех котов. Я так понимаю, что это ваши. А вообще, времени хватает на то, чтобы домашнюю живность держать? Козы, коровы у вас есть?



Надежда Забродская:

У нас есть и телочка по имени Гаврюша (детки назвали). Есть козочка Маша. И козел Вася. Ну и поросята есть. У нас хватает времени. В деревне без хозяйства – никак. Мы привыкли к этому. В крови что ли. Нам хорошо, комфортно, мы успеваем за всем следить и подрабатывать вот так. У нас получается.

Денис Забродский:

И, тем более, мы же на комбайне зарабатываем бесплатное зерно. Например, теперь мы заработали тонну семьсот. Тонны семьсот нам хватает на год.



Этот дом. Вы его покупали?



Денис Забродский:

Нет, мы его не покупали. Мы когда расписались с Надеждой, на свадьбу нам директор подарил ключи. Ну как подарил, дали ключи от дома, и сейчас получается как: съемное у нас это жилье, но мы в этом году приватизируем его.

Надежда Забродская:

Собираемся приватизировать.



А у ребят какие увлечения?

Денис Забродский:

Компьютер. Это во всем поколении. Наше поколение раньше играло в казаки-разбойники, а эти – все, компьютер. Уже на улицу не вытащишь. Играют или в Интернете сидят, общаются. Ребенку восемь лет, а он в компьютере разбирается больше чем я. Понимаете, мы не запрещаем компьютер. Час в день – это вполне нормально, мне кажется. Может, у других какие-то другие взгляды, но у нас так принято.



Надежда Забродская:

Мы и про улицу не забываем: и в песке, и велосипеды – не загнать домой.

Денис Забродский:

Бассейн им купили. Вот это лето было очень жаркое, еще оно даже не закончилось. Нам было лучше, чтобы они здесь купались, чем на какой-то речке.



В чем для вас, если можно так выразиться, прелесть деревенской жизни и работы? Просто потому что это в крови у вас или все-таки что-то еще?



Денис Забродский:

Это гены. Понимаете, если родился в деревне – тянет работать в земле, на земле. Посадил, убрал – удовольствие получил.

Надежда Забродская:

... от того, что вырастил.

Денис Забродский:

Покупаешь – не знаешь, что покупаешь, кот в мешке, понимаете. А тут все свое, дыни свои. Все выращиваем, все свое. Ничего не покупаем.