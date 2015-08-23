Семья тракториста-механизатора о зарплатах, хозяйстве и других прелестях жизни в деревне

Новости Беларуси. С бизнесом по продаже углеводородов не боится тягаться агропромышленный комплекс. На сегодняшний день 8,5 миллионов тонн собрали хлеборобы Беларуси. В некоторых хозяйствах уборка уже завершена. О хлебе насущном, семейном подряде и чем живет белорусское село программа «Неделя» поговорила с семьей комбайнеров из-под Слуцка – Денисом и Надеждой Забродскими.
А ваш личный рекорд в уборочной – сколько?
Денис Забродский, тракторист-механизатор КСУП экспериментальная база «Танежицы»:
В этом году мы побили свой рекорд: за день мы намолотили 130 тонн.
Вдвоем?
Денис Забродский:
Да.
А в среднем – сколько намолачивали?
Денис Забродский:
У нас норма – 46. Норма. За день – 46 тонн. Вот считайте: сколько мы выполнили.
Как вам это удается? Может, у вас есть секреты?
Денис Забродский:
Никаких секретов. Мы хотим заработать деньги – мы работаем.
То есть, то, что вы в тандеме работаете, это вам большое подспорье?
Денис Забродский:
Конечно! Конечно! Наша заработная плата идет на нашу семью. Совместный капитал. Вместе заработали – вместе потратили. Захотели – купили компьютер, холодильник, телевизор.
Надежда Забродская, помощник тракториста-механизатора КСУП экспериментальная база «Танежицы»:
Или деток в школу собираем.
Вообще вам хватает?
Денис Забродский:
Конечно хватает. В прошлом году мы заработали «грязными» 21 миллион. Вполне достаточно. И детей одели в школу, и в двух комнатах сделали ремонт. Телевизор купили. В этом году уже будем продолжать. Например, будем делать детскую и потом покупать компьютер детям. У нас дети в школе – двое – а третий еще в садике. Вот будем покупать компьютер детям. А себе что? Мультиварку купим! За эти деньги, что заработали.
Надежда, у вас трое детей. Как вам удается совмещать: следить за бытом и одновременно помогать мужу в поле?
Надежда Забродская:
Во время отпуска на своей работе я работаю с мужем. Спасибо бабушкам. Особенно – Марине Афанасьевна – она нам помогает очень сильно с детками. У нас бабушка на этот период выручает. Тети, дяди, тоже близко все живут. Поэтому нам повезло насчет этого.
Денис Забродский:
Нам проще.
А вы сами – ребята сельские? Обычно я смотрю: молодые люди стараются в город куда-то уехать. А вы работаете здесь.
Денис Забродский:
Знаете, я родился здесь. И вырос здесь. Мой отец работал водителем. На уборные кампании тоже он попадал. Знаете, меня это затянуло, понравилась мне эта работа. Я остался. Здесь можно заработать больше, чем в городе. Просто что выходных дней нет. А так: работать в городе или здесь – все равно же работать.
Надежда Забродская:
В деревне тише, не так как в городе. В город поедешь даже на полчаса – голова, кажется, сейчас разорвется. Это непривычно. Мы привыкли здесь жить, нам здесь комфортно, хорошо. И школа рядом.
Я вот у вас на участке буквально за несколько минут увидел сразу трех котов. Я так понимаю, что это ваши. А вообще, времени хватает на то, чтобы домашнюю живность держать? Козы, коровы у вас есть?
Надежда Забродская:
У нас есть и телочка по имени Гаврюша (детки назвали). Есть козочка Маша. И козел Вася. Ну и поросята есть. У нас хватает времени. В деревне без хозяйства – никак. Мы привыкли к этому. В крови что ли. Нам хорошо, комфортно, мы успеваем за всем следить и подрабатывать вот так. У нас получается.
Денис Забродский:
И, тем более, мы же на комбайне зарабатываем бесплатное зерно. Например, теперь мы заработали тонну семьсот. Тонны семьсот нам хватает на год.
Этот дом. Вы его покупали?
Денис Забродский:
Нет, мы его не покупали. Мы когда расписались с Надеждой, на свадьбу нам директор подарил ключи. Ну как подарил, дали ключи от дома, и сейчас получается как: съемное у нас это жилье, но мы в этом году приватизируем его.
Надежда Забродская:
Собираемся приватизировать.
А у ребят какие увлечения?
Денис Забродский:
Компьютер. Это во всем поколении. Наше поколение раньше играло в казаки-разбойники, а эти – все, компьютер. Уже на улицу не вытащишь. Играют или в Интернете сидят, общаются. Ребенку восемь лет, а он в компьютере разбирается больше чем я. Понимаете, мы не запрещаем компьютер. Час в день – это вполне нормально, мне кажется. Может, у других какие-то другие взгляды, но у нас так принято.
Надежда Забродская:
Мы и про улицу не забываем: и в песке, и велосипеды – не загнать домой.
Денис Забродский:
Бассейн им купили. Вот это лето было очень жаркое, еще оно даже не закончилось. Нам было лучше, чтобы они здесь купались, чем на какой-то речке.
В чем для вас, если можно так выразиться, прелесть деревенской жизни и работы? Просто потому что это в крови у вас или все-таки что-то еще?
Денис Забродский:
Это гены. Понимаете, если родился в деревне – тянет работать в земле, на земле. Посадил, убрал – удовольствие получил.
Надежда Забродская:
... от того, что вырастил.
Денис Забродский:
Покупаешь – не знаешь, что покупаешь, кот в мешке, понимаете. А тут все свое, дыни свои. Все выращиваем, все свое. Ничего не покупаем.