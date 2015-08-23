Как начать жизнь с чистого листа? – Истории бизнесмена, программиста, мультипликатора и администратора в инвалидном кресле

Новости Беларуси. Не нужно бояться начинать жизнь с чистого листа, утверждают и герои этого репортажа программы «Неделя» на СТВ. Люди разных возрастов, разных судеб на собственном примере доказывают простую истину: если не получается быть, например, шофером, надо искать свое призвание. Самое сложное — сделать первый шаг. Но самое обидное — его не сделать и потом пожалеть об этом.

История бизнесмена, который сменил несколько профессий, мультипликатора, создавшего собственную студию, и волевого человека в инвалидном кресле, которому удалось то, что как оказывается на практике не под силу здоровым и по всем параметрам дееспособным людям — так никогда и не попытавшихся изменить свою жизнь.

Эту скромную улыбку знают далеко за пределами Беларуси. Победное шествие гомельчанина Геннадия Короткевича продолжается вот уже 10 лет. Победив в конце прошедшей недели в очередной раз на конкурсе спортивного программирования Google Code Jam, он возглавил рейтинг лучших программистов планеты.

Геннадий Короткевич, победитель конкурсе спортивного программирования Google Code Jam 2015:

Всегда хочется победить. Но это всегда сложно. Я, когда ехал, конечно, хотел победить. Но я бы не расстроился, если бы другие ребята меня обошли. В этом случае, мне кажется, какая-то удача сыграла большую роль.

То, как всё складывается в жизни 20-летнего белоруса, ежедневно вдохновляет тысячи молодых людей из самых разных уголков мира. У него есть свой фан-клуб, за его успехами пристально следят хедхантеры из ведущих IT-компаний мира. А он верит в удачу и строит планы, на первый взгляд ничем не отличающиеся от планов любого белорусского студента.

Геннадий Короткевич, лучший программист планеты, победитель конкурсе спортивного программирования Google Code Jam 2015:

Пока три курса университета окончил. У меня есть планы доучиться, поработать обязательно. Это можно и в Питере, где я сейчас учусь, и в Минске, и даже в Гомеле. У меня есть знакомые ребята, которые здесь вполне успешно работают программистами. Некоторые ребята ездят на стажировки в Европу. Пока я бы хотел доучиться и поработать.

Трудно представить, сколько труда вложено в его успех. Об этом знают, пожалуй, только сам Геннадий и его родители.

Своим родителям благодарен и Иван Поддубный. Тёзка величайшего борца на планете признаётся, что хоть сам и занимался спортом, но сравнений с «королём борцов» всегда старался избегать.

Иван Поддубный, бизнесмен:

Никогда себя не сравнивал. Этот образ помогал: о, Поддубный Иван, должен быть таким же! А я говорил: нет, посмотрите на меня – мы даже внешне отличаемся.

И дело здесь не в ответственности. Как раз этого Иван Поддубный не избегает. От того, как успешно он ведёт свой бизнес, сейчас зависит благосостояние не только его родных и близких, но и семей тридцати четырех его сотрудников.

В прошлом кадровый офицер, он успел поработать учителем, таксистом и даже продавцом. Иван признаётся, что именно армия научила не бояться перемен. Перепробовав себя в разных сферах, сегодня он владелец крупного туристического комплекса.

Иван Поддубный, бизнесмен:

Менять в жизни что-то нужно всегда. И страх – это нормально. Мы недавно открыли верёвочный городок. Люди приходят и говорят, что боятся. А мы им говорим, что бояться – это нормально. Ненормально, когда человек ничего не боится. Это уже повод обратится к психотерапевту.

Начать своё собственное дело, при этом кардинально сменив сферу деятельности, решил и Ярослав Лукашевич. Дипломированный эколог стал продюсером крупнейшей в Беларуси частной анимационной студии. Составить конкуренцию Уолту Диснею парень решил всего два года назад.

Ярослав Лукашевич, исполняющий продюсер анимационной студии:

Конечно, был страх. Человеку всегда сложно покидать зону комфорта. У меня так всегда было, что я работал на частные структуры, работал на кого-то. Я задумался, что стабильности частная сфера и работа на кого-то не дает. То есть в любую минуту могут прийти и сказать «мы банкроты». И что тогда? Фактически я для себя принял решение, что компания, в которой я работал, для меня банкроты, и начал своё дело. Так и пришел к этому.

В своих мультфильмах гомельские мультипликаторы учат детей быть честными, добрыми и не бояться трудностей. Как признаётся Ярослав, если бы знал, какое это хлопотное дело, то никогда бы не связался с анимацией. Но дорогу осилит идущий, и отступать уже поздно. Тем более что новых серий из Гомеля сегодня ждут тысячи детей в десятках стран.

Ярослав Лукашевич, исполняющий продюсер анимационной студии:

Самое важное – не бояться. Мы заложники своих страхов. То, сего мы боимся, обязательно сбывается. Если я буду думать, что всё будет плохо, то обязательно так и будет. Но если веришь в хорошее, то видишь перед собой цель. Жизнь – это самая непредсказуемая вещь, которая существует. Если сегодня у тебя все хорошо, то завтра ты не знаешь, что может с тобой произойти. Пока ты здоров, пока у тебя есть руки, ноги, ты можешь сделать что угодно. И завтра ты можешь пожалеть о том, что не сделал сегодня.

Для того чтобы стать успешным бизнесменом или известной актрисой, в современном мире люди прилагают порой титанические усилия. Публичных людей единицы, и их труды на виду. При этом миллионы простых, но зачастую героических историй о пути к самореализации остаются в тени.

Она занималась тяжёлой атлетикой и танцами, вырастила двоих детей и хотела стать доктором. Однако жизнь сложилась так, что последние годы больше всего Светлана мечтала об элементарной работе: просто о возможности помогать людям.

Светлана Котова, администратор Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:

Когда я на бирже труда заполняла анкету, там было много каверзных вопросов: что для вас значит работа? Работа – это оплачиваемость, зарплата, она дает самовыражение, статус, общение с людьми – они мне открываются, дарят частичку себя, и я им тоже дарю себя.

Чего стоило ей найти рабочее место, многим не суждено понять никогда. Но о трудностях Светлана предпочитает не говорить, ведь каждый новый день жизнь даёт миллион новых возможностей.

Светлана Котова, администратор Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:

Переживать не надо. Нужно жить. Если человеку дает жизнь именно работа, то надо найти работу. Если не можешь сам найти эту работу — найди того, кто тебе её найдёт.

Герои этого сюжета, их истории и образ жизни настолько разные, что вполне возможно, никто из них никогда не встретится друг с другом. И всё же есть то, что их объединяет – это люди, которые любят жизнь. И жизнь отвечает им взаимностью.