Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки

Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск. В ее составе воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в рамках охраны государственной границы авиация выполнит полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ.

Также для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром в Лиде.

Парашютно-десантный батальон совершил марш в назначенный район и приступил к поставленным задачам.