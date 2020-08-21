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Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки

21 августа 2020 12:07
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в рамках охраны государственной границы авиация выполнит полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ.

Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск. В ее составе воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.

Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки-1

Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки-3

Также для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром в Лиде.

Парашютно-десантный батальон совершил марш в назначенный район и приступил к поставленным задачам.

Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки-6

Сергей Бокша, начальник отделения артиллерии:
В начале этой недели самоходная артиллерийская батарея совершила марш с ППД на полигон совместно с 52-м отдельным танковым батальоном. Начали принимать участие в батальоне тактического учения совместно с парашютно-десантным батальоном.

Выполняют задачи по подготовке и управлению огнем. Готовность, боевой порядок, огневые позиции и КМП по уничтожению условного противника, выполнению огневых задач.

Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки-9

Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки-11

Боевые стрельбы выполнят и зенитные ракетные артиллерийские дивизионы.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Сергей Бокша # Фотофакт

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