Ставятся задачи по управлению огнём. В Вооружённых Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в рамках охраны государственной границы авиация выполнит полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ.
Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск. В ее составе воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
Также для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром в Лиде.
Парашютно-десантный батальон совершил марш в назначенный район и приступил к поставленным задачам.
Сергей Бокша, начальник отделения артиллерии:
В начале этой недели самоходная артиллерийская батарея совершила марш с ППД на полигон совместно с 52-м отдельным танковым батальоном. Начали принимать участие в батальоне тактического учения совместно с парашютно-десантным батальоном.
Выполняют задачи по подготовке и управлению огнем. Готовность, боевой порядок, огневые позиции и КМП по уничтожению условного противника, выполнению огневых задач.
Боевые стрельбы выполнят и зенитные ракетные артиллерийские дивизионы.