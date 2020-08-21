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Мэр Минска: «Участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо»

21 августа 2020 11:36
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома призвал жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокурор о несанкционированных массовых мероприятиях: участие незаконно

Анатолий Сивак в очередной раз обратил внимание белорусов на то, что акции, которые стихийно проходят в столице, являются прямым нарушением законодательства.

При этом, по информации столичной мэрии, обращений на проведение таких мероприятий в городе в последние дни не поступало.

Мэр Минска: «Участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо»-1

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
Уважаемые минчане, обращаюсь к вам с учетом событий последнего времени. Очень важно в настоящее время соблюдать законодательство. И в первую очередь мое обращение связано с тем, что массовое участие в незаконных массовых мероприятиях недопустимо. Это нарушение законодательства.

Эти вопросы, конечно, все фиксируются. Так или иначе будут предъявляться претензии в первую очередь к организаторам таких мероприятий. Обратите внимание на этот факт. Убедите своих близких для того, чтобы минимизировать всяческие последствия, которые возможны в рамках различных провокаций. Да и большое скопление людей – это всегда опасность. Надо беречь здоровье и свои жизни.

# Массовые беспорядки # общество # Анатолий Сивак # Фотофакт

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