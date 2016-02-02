Ставки утилизационного сбора увеличены в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси увеличили ставку утилизационного сбора. Соответствующее постановление Совета министров вступит в силу уже 4 февраля.

При ввозе транспорта из стран ЕАЭС для юридических лиц тариф возрос более чем в 1,5 раза, для физических лиц оплата поднялась более чем в 8 раз.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

При экспорте машин из стран Единого экономического пространства оплата утилизационного сбора для юрлиц и физлиц мы уровняли. То есть в этом плане часто просили автодилеры, чтобы были одинаковые условия для физических лиц, которые ввозят транспортное средство, и юридических. Сейчас этот вопрос в рамках ЕАЭС решен. Все это, в общем-то, сделано для того, чтобы формировать экологические фонды и чтобы после эксплуатации была нормальная утилизация.

При ввозе автомобиля не старше трех лет и объемом двигателя от тысячи до двух сантиметров кубических оплата составит теперь немногим более 13 миллионов рублей. Если объем двигателя от двух тысяч до трех, то при таком же годе выпуска нужно будет заплатить около 25 миллионов.

Тарифы теперь прописаны в национальной валюте. Раньше они уплачивались в белорусских рублях, но сама ставка исчислялась в российских. Прежние правила утилизационного сбора действовали в нашей стране с марта 2014 года. В постановлении правительства этот опыт учли. Изменились, например, требования при ввозе гуманитарной помощи. Ранее для того, чтобы получить освобождение от сбора необходимо было собрать множество индивидуальных документов.

Теперь гуманитарные грузы от сбора освобождены. Утилизационный сбор уплачивается и в других странах интеграционного сообщества: в России и Казахстане. Изменения помогут защитить экономические интересы физлиц и дилерских центров Беларуси, а также уменьшить скрытый отток валюты за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.