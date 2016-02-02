На реках Беларуси наблюдается рост уровня воды

Новости Беларуси. Зимний паводок набирает силу в Беларуси. За сутки вода прибывает местами на 30 сантиметров. В ближайшие дни разрушение ледяного покрова продолжится. Ожидается, что вода выйдет на пойму на реках Нарев и Свислочь. Есть угроза подтопления нескольких деревень.

Нынешний февраль обещает быть теплым — средняя температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Сейчас повсеместно происходит таяние льда, увеличились участки с открытой водной поверхностью в руслах рек. Выход на лед — крайне опасен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.