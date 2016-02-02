Более 380 пострадавших: аферисты блокировали компьютеры белорусов и требовали заплатить штраф

Новости Беларуси. Ущерб в 580 миллионов рублей и более 380 пострадавших. Правоохранители задержали группу мошенников из 5 человек. Подозреваемые, используя вредоносное программное обеспечение, рассылали интернет-пользователям уведомление с требованием запалить штраф за просмотр порнографических материалов. При этом сообщение приходило от имени МВД. Сумму до одно миллиона рублей мошенники просили зачислить на номер мобильного оператора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Вяткин, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Миноблисполкома:

Возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 209 Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере». Ни Министерство внутренних дел, ни какой-либо из правоохранительных органов не взимает штрафы путем их перечисления на балансы кошельков электронных платежных систем либо на балансы абонентских номеров мобильных операторов. Это деятельность злоумышленников.