«Ставка была сделана именно на этом варианте». Новое предприятие на 40 рабочих мест появилось в Крупках

Новости Беларуси. Новые производства в сфере деревообработки Минской области выступают драйверами развития экономики целых районов. А их продукция востребована как внутри страны, так и для экспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ежемесячно здесь смогут выпускать более 30 тысяч поддонов для грузоперевозок строительных и торговых организаций. Для их производства используют не самые востребованные лиственные породы древесины. Цех это и 40 новых рабочих мест.

Евгений Крискевич, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Сегодня европоддон достаточно востребован, имеет стабильную цену, реализацию в течение круглого года. Плюс мы вовлекаем именно мягколиственный невостребованный ресурс. Наша ставка была сделана именно на этом варианте, и он себя оправдывает. Сегодня, вы видите, продукция уже имеет своего потребителя, набирает обороты, клиентуру. Сегодня мы занимаемся получением европейского сертификата, и с его получением данная продукция найдет рынки сбыта не только внутри нашей страны, но и за рубежом.