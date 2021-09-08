Прямой эфир

«Ставка была сделана именно на этом варианте». Новое предприятие на 40 рабочих мест появилось в Крупках

08 сентября 2021 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новые производства в сфере деревообработки Минской области выступают драйверами развития экономики целых районов. А их продукция востребована как внутри страны, так и для экспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«В конце следующего года появится еще одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках. Подробнее здесь.

«Ставка была сделана именно на этом варианте». Новое предприятие на 40 рабочих мест появилось в Крупках-1

Ежемесячно здесь смогут выпускать более 30 тысяч поддонов для грузоперевозок строительных и торговых организаций. Для их производства используют не самые востребованные лиственные породы древесины. Цех это и 40 новых рабочих мест.

«Ставка была сделана именно на этом варианте». Новое предприятие на 40 рабочих мест появилось в Крупках-4

Евгений Крискевич, генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Сегодня европоддон достаточно востребован, имеет стабильную цену, реализацию в течение круглого года. Плюс мы вовлекаем именно мягколиственный невостребованный ресурс. Наша ставка была сделана именно на этом варианте, и он себя оправдывает. Сегодня, вы видите, продукция уже имеет своего потребителя, набирает обороты, клиентуру. Сегодня мы занимаемся получением европейского сертификата, и с его получением данная продукция найдет рынки сбыта не только внутри нашей страны, но и за рубежом.

«Ставка была сделана именно на этом варианте». Новое предприятие на 40 рабочих мест появилось в Крупках-7

Кроме того, с работой местного лесхоза, а также с результатами лесохозяйственного объединения области познакомился Александр Турчин.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Евгений Крискевич # Александр Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В конце следующего года появится ещё одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках
08 сентября 2021 14:11

«В конце следующего года появится ещё одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках

У каждой вакцины есть типичные реакции. На что нужно обращать внимание сразу после прививки?
08 сентября 2021 13:45

У каждой вакцины есть типичные реакции. На что нужно обращать внимание сразу после прививки?

«В реанимации привитых нет». Что говорят врачи об отношении людей к вакцинации от коронавируса?
08 сентября 2021 13:43

«В реанимации привитых нет». Что говорят врачи об отношении людей к вакцинации от коронавируса?