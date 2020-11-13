«Признательны возможности выстраивания диалога». О чём говорили молодые белорусы на встрече с Натальей Кочановой?

Новости Беларуси. Студенты-медики из Гомельской области начали записывать видеоролики о профилактике коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Элементарные правила, которые должен соблюдать каждый из нас, уже в общественном транспорте и торговых центрах. О своем опыте они сегодня, 13 ноября, рассказали спикеру Совета Республики Наталье Кочановой. Ребята уверены, в том числе благодаря их информации белорусы стали бережнее относиться к своему здоровью.

Молодых людей сегодня беспокоят не только вопросы здравоохранения. В это непростое время, они считают, не должны прерываться связи с другими странами. Кроме того, юноши и девушки из регионов хотят учиться, работать и строить свою жизнь на своей малой родине, а для этого нужно подтянуть инфраструктуру.

Владислав Волчек, председатель комиссии Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Запустили со студентами нашего университета волонтерские отряды, которые помогают медработникам в борьбе именно в отделениях с коронавирусной инфекцией. Они обучаются прохождению красной зоны, полностью учатся одеваться и переодеваться, вот эти все манипуляции. И потом из красной зоны выходить без распространения инфекции за пределы стационара.

Петр Орлов, председатель комиссии Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, закрытие границ, Молодежный парламент активно работает в сфере международного сотрудничества. Так, у нас уже состоялись встречи с представителями молодежи Узбекистана. Все встречи проходили в очном формате. Молодежь выступает сегодня неким внутренним резервом, внутренним катализатором той инновационной деятельности, которая должна способствовать выведению республики на новые рубежи. Собственно, развитие молодежной публичной дипломатии, когда молодые люди могут общаться, могут обмениваться опытом, знаниями, контактами.

Егор Макаревич, председатель Молодежного совета при Национальном собрании Беларуси:

Мы, безусловно, признательны возможности выстраивания такого диалога. Это еще раз доказывает, что белорусская власть сегодня слышит молодежь и обращает внимание на все те проблемы, которые есть в молодежной среде, на самом-самом высоком уровне.