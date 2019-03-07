«Стать другим человеком». Спектакль о любви «Про мою маму и про меня» показали в женской колонии в Гомеле

Новости Беларуси. 8 Марта за решеткой. Новый спектакль о любви накануне Международного женского дня показали участницы театральной студии исправительной колонии № 4 в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В постановке задействованы не профессиональные актеры, а восемь женщин, осужденных не в первый раз. У каждой непростой жизненный опыт, который на сцене трансформируется в пронзительные образы. Сложно ли сдерживать эмоции, когда в слезах весь зал, узнавал корреспондент Александр Добриян.

Спектакль «Про мою маму и про меня» – это маленькая энциклопедия женской души. В основе постановки – пять школьных сочинений девочки-подростка. Каждое прямо в сердце.

Слезы на глазах зрителей в этом зале показывать нельзя. Но их было бездонное море. Потому что любовь и мама – это про каждого.

Наталья Бровченко, исполнитель главной роли:

Наверное, я бы ей об этом не рассказала… Но да, очень много похожего. Хоть я и не слышала ее советы, я всегда на нее полагалась. А когда делала по-своему, получалось так, как получается. Если бы больше слушала, может, по-другому было бы. Та вера мамы в меня, как в спектакле, – она и в жизни такая, моей настоящей мамы. Искренняя такая, безответная, добрая любовь материнская. Помогает? Безумно. Если бы не она, я не знаю, что бы со мной было.

Для исполнительницы главной роли Натальи Бровченко нынешний спектакль – настоящее испытание: в зале присутствовала ее собственная мать. Еще раз переосмыслить взаимоотношения с самым близким и родным человеком – сверхзадача, с которой помогают справиться сцена и режиссер.

Наталья Демидович, режиссер:

Если они начинают уже это проговаривать, они уже начинают исправляться от каких-то пороков. Они уже стали на путь исправления. Во всяком случае мне очень хочется в это верить. Если ты сказал себе правду, тебе на сцене поверят. Не сказал себе правду, то будешь обязательно фальшивить. Мне кажется, они были очень убедительны. Хорошие залы, профессиональные режиссеры, лучшие сценарии – нет недостатка и в желающих выйти на сцену. Интерес к театральной жизни стал нормой белорусской пенитенциарной системы.

Александр Добриян, СТВ:

Ежегодные премьеры, гастроли, полные залы и овации – обычная практика. А начиналось всё на этой сцене. Экспериментальный проект «Театр в тюрьме», изменивший десятки судеб, стартовал в 2004 году в Гомеле. Это тот самый случай, когда образное выражение о том, что «театр лечит душу», подтверждается сухими цифрами статистики.