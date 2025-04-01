Старые Дороги украсят 65 тысяч цветов. Узнали, как благоустроили город

Просыпается природа, и оживают все города Минщины после долгого зимнего сна. В работу по наведению порядка на земле включаются все субъекты хозяйствования. План очерчен. Дорожный ремонт, благоустройство дворов, высадка цветов и кустарников. Как Минская область готовится к самому вдохновляющему на изменения сезону, рассказали в программе «Центральный регион». Старые Дороги, но уже город. В 2024 году населенный пункт отпраздновал юбилей – 500 лет. Похорошел после благоустройства. Здесь отремонтировали ряд объектов, в том числе социальных. Привнесли яркие краски во Дворец культуры – акцент сделали на национальный колорит. Реконструировали центральную площадь. Выполнили комплексные работы по дорожному ремонту – обновили покрытие, обустроили тротуары, заменили бордюры, проложили велодорожки. А недавно занялись прибрежной зоной возле местной реки Солянка. Деревянная ветряная мельница, водяное колесо, пешеходные мосты, семейные качели и новые фонари – теперь эту территорию не узнать.

Владимир Диденко, директор управления капитального строительства Стародорожского района:

Высадили туи, ели, по данному объекту более 500 деревьев и кустарников мы высадили. Планируется дальнейшее проведение благоустройства прибрежной полосы. В перспективах есть даже устройство дендропарка здесь, потому что места свободного предостаточно, можно еще улучшить внешний вид прибрежной полосы нашей речки. В этом году еще благоустройство лесопарковой зоны за нашим спортивным объектом – физкультурно-оздоровительным комплексом.

Совсем скоро улицы города расцветут и наполнятся ароматом цветов, даря прохожим хорошее настроение. Создают эту атмосферу озеленители. Работу в теплицах они начали еще в конце 2024 года. Например, бегонию высадили в декабре, для выроста ей нужно минимум полгода. Семена закупают сами. Работа трудоемкая, но есть экономический плюс.