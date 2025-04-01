Александровка ожила! Показываем, как преобразилась одна из белорусских деревень

Просыпается природа, и оживают все города Минщины после долгого зимнего сна. В работу по наведению порядка на земле включаются все субъекты хозяйствования. План очерчен. Дорожный ремонт, благоустройство дворов, высадка цветов и кустарников. Как Минская область готовится к самому вдохновляющему на изменения сезону, рассказали в программе «Центральный регион».

Стародорожский район – уютный и динамично развивающийся регион. Как утверждают местные жители, это душа и зеленая гавань. 50 % территории покрыто лесами. В эти края приезжают отдохнуть от городской суеты, насладиться видами, посетить памятники архитектуры, намоленные места и увидеть те самые исцеляющие камни-валуны. Туристический потенциал удивляет. Для жителей Стародорожщина – место силы. Многое делается для благоустройства региона. Работа идет не только в самом райцентре, упор делается на развитие малых населенных пунктов, сохраняя изюминку каждого.

Лариса Эглитис, председатель Стародорожского сельисполкома:

Когда составляется план мероприятий, определяются приоритетные виды работ. В этом году приоритетным направлением стала подготовка и введение в севооборот бросовых участков, то есть земель общего пользования, приведение их в надлежащее состояние и передача сельхозпредприятию. На данный момент именно в деревне Александровка передано в сельскохозяйственный оборот 2,32 гектара земель. К благоустройству в родном уголке сразу подключились местные жители. Возникло предложение: создать место для отдыха на свежем воздухе, где все желающие смогут собираться. Землю, предоставленную сельисполкомом, активисты начали приводить в порядок. Установили две лавочки, изготовленные своими силами, хендмейд по-деревенски.