Александровка ожила! Показываем, как преобразилась одна из белорусских деревень
Просыпается природа, и оживают все города Минщины после долгого зимнего сна. В работу по наведению порядка на земле включаются все субъекты хозяйствования. План очерчен. Дорожный ремонт, благоустройство дворов, высадка цветов и кустарников. Как Минская область готовится к самому вдохновляющему на изменения сезону, рассказали в программе «Центральный регион».
Стародорожский район – уютный и динамично развивающийся регион. Как утверждают местные жители, это душа и зеленая гавань. 50 % территории покрыто лесами. В эти края приезжают отдохнуть от городской суеты, насладиться видами, посетить памятники архитектуры, намоленные места и увидеть те самые исцеляющие камни-валуны. Туристический потенциал удивляет. Для жителей Стародорожщина – место силы. Многое делается для благоустройства региона. Работа идет не только в самом райцентре, упор делается на развитие малых населенных пунктов, сохраняя изюминку каждого.
Лариса Эглитис, председатель Стародорожского сельисполкома:
Когда составляется план мероприятий, определяются приоритетные виды работ. В этом году приоритетным направлением стала подготовка и введение в севооборот бросовых участков, то есть земель общего пользования, приведение их в надлежащее состояние и передача сельхозпредприятию. На данный момент именно в деревне Александровка передано в сельскохозяйственный оборот 2,32 гектара земель.
К благоустройству в родном уголке сразу подключились местные жители. Возникло предложение: создать место для отдыха на свежем воздухе, где все желающие смогут собираться. Землю, предоставленную сельисполкомом, активисты начали приводить в порядок. Установили две лавочки, изготовленные своими силами, хендмейд по-деревенски.
Важный аспект комфортной жизни на селе – хорошее уличное освещение. В деревне Александровка половина осветительных мачт – светодиодные. Остальные в перспективе также планируют заменить на более современные. Здесь в этом и экономический эффект.
Лариса Эглитис:
Александровка ожила, работы по ней будут продолжены. Планируется еще порядка гектара земли здесь ввести в севооборот. На сегодня 70 % приборов уличного освещения заменено на светодиодное, мы стремимся к значению 100 %, в прошлом году заменено 96 осветительных приборов, я планирую, что в этом году будет 100 %.
Вообще, деревня Александровка – образцовый населенный пункт. Несмотря на то, что здесь проживает чуть больше полусотни человек, и в основном все пожилые, чистота везде и во всем. Как говорят местные, все начинается с порога своего дома, а дальше порядок хочется видеть везде.
Подробности в видео.