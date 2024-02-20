Минские студенты, впервые проголосовавшие на выборах, получили миниатюрные издания Конституции

Электоральная кампания по выборам депутатов всех уровней вышла на финишную прямую. 25 февраля в Беларуси единый день голосования. Сегодня, 20 февраля, началось досрочное, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По количеству избирателей столица опережает все регионы – 1 миллион 300 тысяч человек внесены в списки избирателей. Ответственно к своему политическому выбору подходит молодежь.

На участок в студгородке в первый день досрочного голосования юноши и девушки активно шли, чтобы исполнить свой гражданский долг. Выборы – особенно значимый момент для тех, кто идет голосовать впервые. Это событие должно запомниться! Потому для молодых избирателей подготовили подарки. Символично! Впервые голосующим вручают миниатюрные издания Конституции. Их выпустили ограниченным тиражом специально к единому дню голосования.

София Смоликова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Я принимала участие в голосовании впервые. И я действительно считаю, что это очень важное мероприятие. Прекрасно знаю, как важно прийти, сделать свой выбор, проявить гражданскую позицию. Ведь от участия в выборах зависит дальнейшая жизнь населения и благополучие нашего государства. И очень важно не оставаться в стороне.