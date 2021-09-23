Homo sapiens на заре времён и мамонты, которым 26 тысяч лет. В Юровичах разместили музейный комплекс

Новости Беларуси. Увидеть мамонта в натуральную величину и почувствовать себя доисторическим охотником. На месте древнейшей в Беларуси стоянки первобытного человека появился музейный комплекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стилизованном каменном гроте авторы экспозиции разместили панораму, иллюстрирующую примитивный быт Homo sapiens на заре времен, а также оригинальные археологические находки, обнаруженные учеными на стоянке в Юровичах.

Исследования здесь проводятся уже почти 100 лет.

Впервые на необычные кости обратил внимание учитель местной школы в 1929 году. С тех пор найдены останки 25 мамонтов, шерстистых носорогов, дикой лошади, а также предметы быта людей и следы их жилищ.

Примерный возраст поселения – более 26 тысяч лет.

– Интересно то, как охотились на различных животных, на мамонтов, как еду добывали.

Сергей Малащенко, научный сотрудник Калинковичского краеведческого музея:

26 тысяч лет назад представители современного человечества, Homo sapiens, кроманьонцы, идя за мамонтами, это были первые охотники, увидели очень перспективное, хорошее для охоты место. Это не было поселением в нашем представлении. Это была стоянка. Продолжительность нахождения здесь людей, конечно, точно сказать невозможно.

Агрогородок Юровичи – одна из жемчужин туристического маршрута «Золотое кольцо Гомельщины».