В Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании в вузы

Чтобы стать востребованным специалистом, нужно постигать азы науки и упорно трудиться. Это ждет и тех, кто уже с сентября приступит к учебе в вузах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 46 тысяч человек стали первокурсниками. 30 тысяч из них будут обучаться за счет средств бюджета. В этом году количество таких мест увеличили.

Мотивированных и одаренных абитуриентов становится больше: +100 к прошлому году, итого почти 700 100-балльников. Целевиков 4,5 тысячи, на четверть больше в сравнении с 2023-м. Это притом, что введены повышенные требования и к заказчикам кадров, и к среднему баллу аттестата. Увеличились проходные баллы на многие специальности. Рекордные 395 у будущих экономистов, стоматологов и программистов. Больше зачисленных без вступительных испытаний: это медалисты, отличники учебы, победители олимпиад.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Большинство льготных категорий – это перечень специальностей, которые входят в перечень наиболее востребованных для экономики. В этом году мы его расширили, сегодня там порядка 70 специальностей. Мы очень довольны результатами приемной кампании. Не только количественными, но прежде всего – качественными

Сельскохозяйственные вузы – единственные, где набор начнется только в ноябре. План – почти 2,5 тысячи человек. В колледжи набор продолжается до 23 августа.