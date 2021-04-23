«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»

Новости Беларуси. Новость для поклонников «Славянского базара». В Витебске 23 апреля стартует второй этап продажи билетов на летний форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока приобрести квитки с васильками можно лишь в кассах города.

В продажу поступят билеты на проекты, которые пройдут в концертном зале «Витебск». А это сольные программы «Хора Турецкого», Национального оркестра Беларуси, а также певца Николая Носкова. Зрители уже полюбившихся театральных шоу – таких, как «Фестиваль без границ», «Кукольный квартал» и «Театральные встречи» – также смогут купить билет в культурное лето.

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Все концерты, которые мы анонсировали, если вдруг изменится эпидемиологическая обстановка и надо будет их перенести на улицу, то они все могут перейти в формат open air. И мы постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста в рамках «Славянского базара».