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«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»

23 апреля 2021 07:03
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Новости Беларуси. Новость для поклонников «Славянского базара». В Витебске 23 апреля стартует второй этап продажи билетов на летний форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока приобрести квитки с васильками можно лишь в кассах города.

«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»-1

В продажу поступят билеты на проекты, которые пройдут в концертном зале «Витебск». А это сольные программы «Хора Турецкого», Национального оркестра Беларуси, а также певца Николая Носкова. Зрители уже полюбившихся театральных шоу – таких, как «Фестиваль без границ», «Кукольный квартал» и «Театральные встречи» – также смогут купить билет в культурное лето.

«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»-4

Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Все концерты, которые мы анонсировали, если вдруг изменится эпидемиологическая обстановка и надо будет их перенести на улицу, то они все могут перейти в формат open air. И мы постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста в рамках «Славянского базара».

«Постараемся максимально организовать встречу зрителя и артиста». В Витебске стартует второй этап продажи билетов на «Славянский базар»-7

Уже в понедельник, 26 апреля, продажа билетов будет доступна в любой точке мира через интернет. 30-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдет с 14 по 19 июля.

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Глеб Лапицкий # Николай Носков # Михаил Турецкий # Фотофакт

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