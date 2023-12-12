Стартовала предварительная продажа билетов на «Новогодний экспресс» Детской железной дороги

«Новогодний экспресс» ждет своих пассажиров. Сегодня, 12 декабря, будет открыта предварительная продажа билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Детской железной дороге в этом сезоне он впервые отправится 23 декабря и продолжит курсировать в дни зимних школьных каникул, рождественских и новогодних праздников – до 7 января. Увлекательное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

На лесной поляне станции «Сосновый бор» будет организовано театрализованное представление с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза. Продолжительность праздничного путешествия час 20 минут.