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Стартовала предварительная продажа билетов на «Новогодний экспресс» Детской железной дороги

12 декабря 2023 07:40
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«Новогодний экспресс» ждет своих пассажиров. Сегодня, 12 декабря, будет открыта предварительная продажа билетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовала предварительная продажа билетов на «Новогодний экспресс» Детской железной дороги-1

По Детской железной дороге в этом сезоне он впервые отправится 23 декабря и продолжит курсировать в дни зимних школьных каникул, рождественских и новогодних праздников – до 7 января. Увлекательное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. 

На лесной поляне станции «Сосновый бор» будет организовано театрализованное представление с участием персонажей из детских сказок, мультфильмов и, конечно же, Деда Мороза. Продолжительность праздничного путешествия час 20 минут.

# Новый год # общество # Фотофакт

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