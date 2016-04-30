Стартовал первый рейс Детской железной дороги – 61-ый сезон открыт

Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла новый, уже 61-ый по счету сезон. По традиции, путешествие для юных пассажиров и их родителей стартовало с перрона станции «Заслоново». Конечная точка маршрута – «Сосновый Бор».

Всего будет курсировать два подвижных состава, которыми управляют юные машинисты и контролеры. До этого они учились общаться с пассажирами и управлять поездом. И вот он — первый рейс столичного экспресса.

Тимофей Гроусс, юный железнодорожник:

На детской железной дороге обычные дети могут почувствовать себя взрослыми.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:

Основная фишка в том, что дети, юные железнодорожники, играют в железную дорогу по-взрослому. В зимний период они изучают теоретический материал, а открытие железной дороги является открытием их летней поездной практики. Возможно, некоторые из них выберут профессию железнодорожника.

Отмечу, что в мае Детская железная дорога будет работать по выходным и в праздничные дни. 9 мая на станции «Заслоново» состоится большой концерт в честь Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.