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Стартовал первый рейс Детской железной дороги – 61-ый сезон открыт

30 апреля 2016 11:24
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Новости Беларуси. Детская железная дорога открыла новый, уже 61-ый по счету сезон. По традиции, путешествие для юных пассажиров и их родителей стартовало с перрона станции «Заслоново». Конечная точка маршрута – «Сосновый Бор».

Всего будет курсировать два подвижных состава, которыми управляют юные машинисты и контролеры. До этого они учились общаться с пассажирами и управлять поездом. И вот он — первый рейс столичного экспресса.

Тимофей Гроусс, юный железнодорожник:
На детской железной дороге обычные дети могут почувствовать себя взрослыми.

Валерий Савич, начальник Детской железной дороги:
Основная фишка в том, что дети, юные железнодорожники, играют в железную дорогу по-взрослому. В зимний период они изучают теоретический материал, а открытие железной дороги является открытием их летней поездной практики. Возможно, некоторые из них выберут профессию железнодорожника.

Отмечу, что в мае Детская железная дорога будет работать по выходным и в праздничные дни.  9 мая на станции «Заслоново» состоится большой концерт в честь Дня Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Белорусская железная дорога # Валерий Савич

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